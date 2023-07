Expresidente del Cali: Me preocupa más el tema económico que descender

El Deportivo Cali es un equipo que, desde hace un par de años, sufre una crísis económica insostenible. Los estragos de esta situación ya se sientne en lo deportivo, y en lo institucional. Las salidas de jugadores y cuerpo técnico sólo reafirman la lamentable situación que vive el conjunto azucarero.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Martínez habló sobre la situación que vive el otrora ‘Super Depor’. Sobre cómo llegó el Deportivo Cali a esta situación, comentó: “No se perdió la plata, simplemente se apostó demasiado por reforzar al equipo. En 2018, cuándo llegó Gerardo Pelusso y Pepe Sand, cada uno de esos personajes costaba alrededor de 1 millón de dólares al año. Ningún hincha se opuso a esa contratación, pero a nuestro gusto, eran contraraciónes demasiado costosas para el Deportivo Cali. Simplemente se apostó demasiado al fútbol y no se tenía la plata.”

¿Qué pasó para que un equipo tan poderoso económicamente terminara en esta situación tan compleja?

Mucha gente pregunta qué se hizo la plata, porque se vendieron muchos jugadores y son cifras supremamente claras. Tuvimos ingresos por 190 mil millones de pesos, en cuatro años, por venta de jugadores, y unos egresos por 174 mil millones. Hubo unas inversiones en el estadio, sede, centro de alto rendimiento, etc... por 22 mil millones. En los siguientes cuatro años, del 2017 al 2021, hubo ingresos por 172 mil millones, pero egresos por 220 mil millones. Es decir una diferencia negativa de casi 50 mil millones. No se perdió la plata, simplemente se apostó “demasiado” por reforzar al equipo.

¿Está destinado el Cali, dentro de los próximos años, a ser un equipo modesto?

El tema del equipo modesto es donde no estoy convencido. En el 85/86, aparte del Pibe Valderrama que apenas estaba comenzando, los jugadores del Deportivo Cali eran de la cantera. Un equipo que no salió campeón por lo que ya todos sabemos que pasaba en los 80. El Deportivo Cali no podía ser campeón, a pesar del fútbol que mostraba. 30 años después, en el 2015, un equipo Modesto con Borré, Preciado y toda la cantera. En esos momentos los muchachos no eran nadie. Lo que pasa es que uno hoy habla de estos jugadores (Borre, Preciado, Palacios, Candelo) y son grandes figuras del fútbol colombiano. Fueron campeones en Medellín, frente al Medellín, y ese año estaban cumpliendo 18 años. Todos ellos fueron campeones y se formaron en la cantera. Recuerdo ese año 85/86 donde teníamos una tragedia económica parecida a la de hoy. En ese momento se jugó con la cantera y se hizo el equipo que se hizo. En el 2015, la gente que llegó creyó en otro modelo, que es respetable, pero desafortunadamente no funcionó. Tenemos que volver a nuestros orígenes. El modelo económico-deportivo del Deportivo Cali históricamente, que insisto, no lo inventamos nosotros, es ese, apostar por la cantera.

¿Por su cabeza no pasa lo del Descenso, Dr Martínez?

Es un riesgo que estamos tomando ahora, indudablemente. Pero por ejemplo, el equipo del 20/21, campeón. En ese primer semestre del 21/22, que se supone se reforzó el equipo para la Copa Libertadores, creo que quedamos de 19. El tema no es sólamente invertir, hay otros ejemplos y otros modelos en el fútbol colombiano que han invertido muchísimo dinero y algunos de ellos ni si quiera clasificaron a los 8. El tema es seguir entre lo que históricamente ha funcionado. Indudablemente hoy no estamos para jugar con la cantera. Hay que reforzar el equipo con dos, o tres, jugadores veteranos, cómo en su momento se hizo. El problema es que no hay con quién rodear a los canteranos y no se puede esperar que ellos lo salven a uno sin tener a alguien que los arrope.

¿Si el Deportivo Cali desciende, estaría en riesgo la vida de la institución?

No creo. Obviamente no queremos estar en la B. Hay algunos equipos que han estado 5 años en la B y siguen ahí, como es el caso del América. River bajó a la B, la Juventus también en su momento, y ahí están hoy en dia. El tema de la B es algo que, obviamente, no quiero, deportivamente es una humillación, pero a mi me preocupa más el problema económico que descender. Hemos llegado a unas proporciones críticas de pasivos, a pesar de que nuestros activos, algunos de ellos improductivos, superan ampliamente a los pasivos. También me preocupa el flujo de caja, que es lo que no tenemos.

