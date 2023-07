¿Víctor Ibarbo jugará este semestre con el América de Cali?

Víctor Ibarbo, jugador del América de Cali, sufrió una lesión en su rodilla izquierda tras recibir un golpe en uno de los entrenamientos de pretemporada que le ocasionó una limitación funcional que fue tratada quirúrgicamente. En el Vbar Caracol, el doctor Orlando Ávila, ortopeda encargado de su tratamiento, confirmó que el resultado de la intevención fue positiva y que podrá volver a las canchas en un mes.

En la siguiente semana podrá apoyar la pierna y en dos semanas iniciará su rehabilitación en campo de la mano del equipo médico, bajo la asesoría del doctor Ávila. El jugador de 33 años debutará junto a los Diablos Rojos en cuatro semanas.

El dictamen médico fue alentador, tanto para el director técnico Lucas González, quien podrá contar con el experimentado jugador para los próximos partidos, como también para el delantero quién pronto se reincorporará al equipo y conservará su contrato.

Estas fueron las declaraciones del docor Orlando Ávila, ortopeda de Víctor Ibarbo:

Tiempo de recuperación: Anoche se le hizo una artroscopia en la rodilla izquierda a Víctor por una lesión que presentó la semana anterior. Se encontró una ruptura del menisco interno, una ruptura sobre unas lesiones previas. Él ya había tenido sutura dos veces sobre esa misma estructura, pero de resto su rodilla estaba bastante bien, él tenía una reconstrucción previa del ligamento cruzado anterior. No se comprometió, ni su cartílago, ni el disco externo y los demás ligamentos están bien. Por lo que va a poder empezar a apoyar pronto, hoy con muletas y la próxima semana se empieza un proceso de rehabilitación temprana. Esperamos que su incapacidad sea corta, más o menos un mes, para que esté haciendo nuevamente su actividad sin restricción. Es una buena noticia.

Su lesión no fue tan grave: Lo que podía haber pasado era que el injerto de la reconstrucción anterior de ligamento cruzado que se le había hecho se hubiera roto y en ese caso no eran ni tres meses, tenían que ser por lo menos seis o hasta más, porque habría que volver a hacerle un nuevo ligamento y hacerle la sutura meniscal. En este caso se iría más de seis meses. La otra causa que pudo haber pasado es que, con el tiempo de duración de su lesión, un deportista de deportes de contacto hace lesiones del cartílago y él tiene un cartílago bastante bueno, o sea que ambas son noticias buenas para él. La lesión que se encontró no fue tan grave, el tiempo de recuperación y la posibilidad de volver a competir es bastante probable.

Proceso de rehabilitación: Este fin de semana solamente se hace analgesia, medios físicos, pero a penas él tenga la posibilidad, empieza trabajos con terapia física, acondicionamiento, bicicleta y algunos ejercicios de tren superior. Por su puesto esta primera semana va a tener inflamación en la rodilla, dificultad para moverla, pero va a ser relativamente rápido, cuando le quiten los puntos se aumenta el trabajo de piscina y luego de unas dos semanas y media o dos, puede trabajar en el campo lo que es apoyo, trote y trabajo de balón, pero eso es lo coordina el equipo médico, yo soy realmente el ortopedista que da ese soporte cuando existe la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, o sea cirugías, procedimientos invasivos. Ya todo lo que es el proceso de acondicionamiento lo hace el departamento médico, que está a cargo del doctor Carlos Muñoz. Nosotros somos como un soporte asociado a ellos.

¿En cuánto tiempo podrá volver a jugar? Yo pensaría que en un mes ya puede jugar, es un paciente que tiene muy buena musculatura. Hay pacientes que tienen lesiones crónicas o que vienen con un problema muscular de base que recuperarlos es muy largo, él venía jugando hasta la semana pasada, o sea que su periodo de incapacidad ha sido cortico, lleva solo una semana sin jugar, entonces es posible que no pierda mucho su capacidad funcional y que pueda volver a hacer cosas relativamente rápido. Digamos que uno no puede apresurarse ahora a decir una fecha exacta, pero a medida que él lo permita se va empezando a avanzar en su proceso de recuperación.