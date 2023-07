Steven Rodríguez sobre Bolillo: Es una persona demasiado correcta, dice las cosas como son

El antioqueño Steven Rodríguez, nuevo jugador del Junior de Barranquilla, contó a El Alargue de Caracol Radio cómo ha sido su proceso de adaptación a la ciudad y a sus nuevos compañeros. Rodríguez, quien llega procedente de Alianza Petrolera, habló del técnico Bolillo Gómez y de la lucha por la titularidad con Carlos Bacca y Gonzalo Lencina.

¿Cómo ha sido la llegada a Barranquilla?

- Bien, todo bien. Acoplándome cada día más al grupo, a los compañeros, quiénes me han recibido de la mejor manera, al cuerpo técnico también y bueno, salí de Barranca a meterme a este calor pero bueno, disfrutando.

¿Cómo se da su llegada al Junior?

- Llego gracias al pedido que hace a el cuerpo técnico. Llego un año en condición de préstamo con opción de compra. Me cede Medellín por este año.

Tenemos entendido que esa parte de la negociación de Alfredo Arias que llegaba a Medellín por la cláusula con Independiente Santa Fe, usted podía ser el tema del canje y llegar al equipo cardenal. ¿Fue cierto esto?, y de serlo, ¿Por qué no se dio?

- Ya esos temas en cuanto a clubes y esas cláusulas, yo no tenía conocimiento de eso. Yo iba a ir a Santa Fe por pedido del profe que me había llamado una vez finalizado el todos contra todos y las finales. Él se pone en contacto conmigo y me ofrece el proyecto que iba a formar, yo le dije que sí. Luego se dio la posibilidad de venir acá a Barranquilla y bueno, son mejores condiciones. Hablé con mi empresario y tomamos la decisión de venirnos acá.

¿Qué le quedó futbolísticamente del paso por Alianza Petrolera?

- Quedaron muchas cosas bonitas. Lo principal fue llegar a esas finales y disputarlas cómo las disputamos. Era un equipo chico en nombre, pero grande en cuánto a ganas, a hinchada, al amor que le pusimos. Fue una experiencia bonita jugarle mano a mano a Nacional, tenerlos a fuera de ellos y a nosotros en 2 minutos se nos escapa todo. Fue algo muy bonito, un grupo muy sano. Un grupo de 18 personas que íbamos convocados que siempre dábamos todo por el partido, sin importar premios, sin importar lo que iba a suceder después, sólo disfrutabamos el momento y vivíamos lo que estabamos haciendo, que era jugar finales. Se sintió bien, la verdad que los compañeros no negaban una gota de sudor. Eso lo hace sentir a uno orgulloso de todo lo que vivió. El respaldo que tuvimos con los directos y cuerpo técnico, son cosas que uno en el momento no asimila, pero quizás uno no las vuelve a vivir. Se disfrutó mucho de esos 6 meses allá en barranca.

Steven, ha dicho el profe “Bolillo” Gomez que le está dando la vuelta al equipo, está probando, que no está del todo conforme. ¿Cómo va esa puesta punto y ese ensamble futbolístico con jugadores de ataque como Carlos Bacca y el propio Lencina?

- Bien, la verdad que el profe es una persona demasiado correcta, que dice las cosas como son, no tiene rodeos con decirle las cosas a ningún tipo de jugador, independientemente del nombre. Si le tiene que decir las cosas a uno y aterrizarlo, y quizás hacerlo sentir “mal”, pues se las dice. Es un profesor que tiene un esquema claro y, lo importante es que todos nos sentimos titulares porque le gusta rotar, le gusta probar variantes. Eso le hace sentir a uno estar más en puntas de pies independientemente de los que vaya parando en la semana. Un día antes del partido es él el que toma la decisión de quiénes van a jugar entonces lo importante es estar preparándose bien en cuanto al gimnasio, los entrenos y lo más importante, los goles en la semana, que da la oportunidad de ser titular el fin de semana. En cuánto a la competencia adelante, hay compañeros que hacen las cosas muy bien, cómo Lencina o cómo Bacca, un histórico. Una competencia sana que es lo que hemos hablado entre nosotros. Que nos preparemos bien, el que esté bien va a jugar. El profe es quién toma la decisión, no entre nosotros “pisarnos la manguera”, como se dice, y crear un mal ambiente.