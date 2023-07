Martha Alzate será candidata a la Alcaldía de Pereira por el partido Dignidad y Compromiso

Pereira

La ingeniera y literata Martha Alzate Hincapié, es hoy la precandidata para la Alcaldía de Pereira del movimiento político Dignidad y Compromiso, grupo político liderado por el excandidato presidencial Sergio Fajardo, y el excongresista y hoy precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Robledo; así se dio a conocer en las últimas horas en un encuentro al que se convocó a periodistas y ciudadanos que la acompañarán en esta lid.

Así se presenta la hoy precandidata para el principal cargo público de Pereira.

“Fui funcionaria, he sido funcionaria del sector gremial, de la Cámara de Comercio, he sido consultora en entidades públicas, privadas y gremiales. El interés de mi trabajo, desde el punto de vista profesional, como intelectual y mi motivación, han sido siempre los temas de ciudad y región, he sido columnista de diferentes medios, tengo un medio de periodismo de historias que se llama La Cebra que Habla, he tenido un interés genuino por la ciudad de Pereira y sus habitantes y por la región; y hoy en día estoy en este rol de ser candidata a la Alcaldía de Pereira, porque quiero ser la que represente verdaderamente los intereses de la ciudadanía, no los intereses de los grupos políticos, no los intereses de los partidos, no los intereses de los grupos del poder económico que quieren hacerse con el presupuesto y la burocracia de la Alcaldía de Pereira, yo quiero ser la alcaldesa de los ciudadanos de Pereira, la que realmente los represente”, dijo la precandidata.

Ha indicado que no está acompañada por una estructura o maquinaria política diferente a la que hoy le da el aval, el naciente partido Dignidad y Compromiso, y no pretende unirse a algún otro grupo, por lo que no es una propuesta ostentosa, sino que se trata de una mujer que busca dar a conocer una opción diferente.