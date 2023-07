Líderes y lideresas de Cartagena escucharon programa de gobierno de Dumek Turbay

Cartagena

El candidato a la Alcaldía de Cartagena Dumek Turbay, realizó la primera reunión con líderes y lideresas comunales de distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de presentarles el programa de gobierno Unidos para Avanzar.

El programa de gobierno “Unidos para Avanzar” es un programa más incluyente en el que se plasmaron todas las ideas recopiladas durante el ejercicio de participación ciudadana, “La Fuerza de las Ideas”.

Con este se busca poner en marcha una nueva visión de ciudad donde se recupere la confianza institucional a través de un plan de gobierno participativo.

”Si no tenemos la capacidad de unirnos no podemos llevar el timón de este barco, se trata de un trabajo en equipo, la ciudad tiene que unirse frente a el propósito de recuperar el orden en Cartagena. El programa “Unidos para Avanzar” no es el programa de Dumek, es el programa de todos”, expresó Turbay.

El programa cuenta con 10 líneas estratégicas enfocadas en Seguridad, Generación de empleo, Vida digna, Infraestructura, medio ambiente, patrimonio, turismo, Participación ciudadana comunitaria y Ordenamiento.

Durante la jornada los líderes se mostraron muy interesados y también tuvieron la oportunidad de expresar algunas de sus preocupaciones sobre la ciudad, como el tema ambiental, educación, inversión y turismo.

“Queremos apoyo para generar un turismo consciente, necesitamos más oportunidades de educación para los jóvenes. La frase Unidos para avanzar, es propicia para unir a la ciudad y lograr verdaderos cambios”, expresó Edgar Hoyos, líder del barrio Nuevo Paraíso.

Este fue el primero de varios encuentros con líderes de las tres localidades de Cartagena y sus corregimientos que se convierten en un espacio de escucha, pero también de retroalimentación del Programa de Gobierno, Unidos para Avanzar.