Segunda feria de Mini-Emprendedores de Bolívar superó todas las expectativas

Con resultados que superan todas las expectativas, la Gobernación de Bolívar cerró con éxito la Segunda Feria de Miniemprendedores, una jornada histórica donde el talento de los más pequeños se tradujo en una cifra récord de ventas: más de 20 millones de pesos. La Plaza de la Proclamación en Cartagena fue testigo de cómo las ideas de negocio de nuestra niñez se convirtieron en un éxito comercial apreciado por propios y turistas.

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33 niños y niñas bolivarenses transformaron sus sueños en proyectos productivos llenos de innovación, en esta celebración del Mes de la Niñez.

Desde municipios como Cantagallo, Mahates, Montecristo, Magangué, San Jacinto, San Juan, Mompox y Zambrano, viajaron la creatividad y el espíritu emprendedor. La jornada no solo fue una vitrina comercial, sino una verdadera lección de negocios impartida por los más pequeños.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien recorrió cada stand compartiendo con los protagonistas, destacó el impacto de esta iniciativa: “Hoy Bolívar le ha demostrado al país que el talento no tiene edad. Ver a nuestros niños liderando negocios, haciendo cuentas y explicando sus procesos de elaboración con tanta pasión, nos confirma que apoyar el emprendimiento desde la niñez es la mejor inversión para el futuro del departamento. Estos 20 millones en ventas son la prueba de que cuando creemos en ellos, el éxito es inevitable”.

Entre los grandes protagonistas estuvo Sofía Juliana Urrego proveniente del municipio de Cantagallo, del proyecto “Flores eternas Juli” expresó: “¡No puedo creer que vendí todo! Me siento muy feliz porque la gente valoró mi trabajo y ahora tengo más ganas de seguir creciendo con mi negocio. Gracias por darnos este espacio para mostrar lo que somos capaces de hacer”.

Una oferta que enamoró a Cartagena

La Plaza de la Proclamación vibró con una diversidad de propuestas que incluyeron desde artesanías con identidad y productos de belleza capilar, hasta delicias gastronómicas como lasañas, quesillos, chorizos artesanales y repostería creativa. Marcas como Golden Boutique, Mi Pequeño Rincón Azul, Piggy Biness y La Carretilla Circular de Matías, entre otras, demostraron que la niñez bolivarense está lista para las grandes ligas del emprendimiento.

La feria se consolidó como un escenario que impulsa habilidades clave como el trabajo en equipo, la confianza y la innovación, promoviendo el uso del tiempo libre en actividades que construyen tejido social.

La Gobernación de Bolívar y la Primera Gestora Social, Angélica Salas, reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo estos espacios que celebran la niñez no solo a través del juego, sino a través del empoderamiento de sus sueños y capacidades.