Doble homicidio en San Jacinto: sicarios asesinan a ‘el Mono’ y a su hijastro ‘el Papa’

La tranquilidad del municipio de San Jacinto, en la región de los Montes de María, se vio sacudida por un violento ataque sicarial que cobró la vida de dos hombres vinculados por lazos familiares. Las víctimas, identificadas como Manuel de Jesús Sierra, conocido por la comunidad como ‘el Mono’, y su hijastro Manuel Segundo Fernández, apodado ‘el Papa’, fueron sorprendidas dentro de una vivienda por dos sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El doble crimen ocurrió mientras los hombres realizaban sus labores diarias, lo que generó pánico entre los vecinos del sector al escuchar las múltiples detonaciones provenientes del inmueble. Tras cometer el asesinato, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido hacia la zona rural, mientras que familiares y allegados llegaron al lugar en medio de escenas de profundo dolor.

Con el avance de las primeras indagaciones, las autoridades comenzaron a trazar las posibles líneas detrás del doble homicidio. De manera preliminar, se conoció que Manuel Segundo Fernández, alias ‘el Papa’, estaría presuntamente vinculado al expendio de sustancias estupefacientes en el municipio, un escenario que con frecuencia deriva en disputas violentas por el control de estas economías ilegales.

Ese mismo proceso investigativo también puso sobre la mesa un antecedente que hoy vuelve a cobrar relevancia. Hace cerca de cuatro años, un hermano de alias ‘el Papa’, conocido como ‘Paquito’, fue asesinado en hechos que, según las hipótesis actuales, guardarían similitud con lo ocurrido este viernes, al estar igualmente relacionados con dinámicas del tráfico de drogas en la zona.

Tras el ataque, unidades de la Sijín hicieron presencia en el lugar para asumir los actos urgentes. La inspección técnica al sitio, la recolección de elementos materiales probatorios y las entrevistas a posibles testigos hacen parte del trabajo que adelantan los investigadores, quienes buscan reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables de este hecho que hoy enluta a dos familias en San Jacinto.