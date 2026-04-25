Más de mil niños y cuidadores en Cartagena asistieron a Feria de Atención Integral de la Comuna Seis
Cerca de 19 entidades públicas y privadas articularon sus servicios para atender a los niños de Olaya y Fredonia
Este viernes se realizó la Feria Vínculos que Transforman, una iniciativa del Plan para el Buen Vivir que promueve la atención integral a la primera infancia en la Comuna Seis de Cartagena.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Durante la feria se prestan servicios de atención en salud, nutrición, psicología, actividades lúdicas, recreativas, entre otros, que están dirigidos a cerca de 1.000 niños y cuidadores. La atención se hizo de manera simultánea en el Centro de Integración de El Pozón y El Hogar Madre Matilde de Fredonia, bajo el liderazgo de Fundación Grupo Social y la organización aeioTU.
“Cuando organizaciones comunitarias y aliados nos unimos vemos que hay un mayor impacto en los territorios, llegamos a más niños y más familias, esta feria nos demuestra que unidos podemos llevar una oferta integral a nuestros niños y acompañarlos en su desarrollo integral”, señaló Karen Monterroza Coneo, directora de la Fundación Enséñanos a Creer.
Las entidades públicas y privadas que se unieron a esta Feria fueron: Coosalud, Dadis, Renta Ciudadana, TRASO, Universidad Rafael Núñez, Secretaría de Participación, Fundación Santo Domingo, ICBF, Umayor, Comfenalco, Fundación Enséñanos a Creer, Fundación Sueños con Propósito, Fundación Construyendo Caminos, Ese Cartagena de Indias, Centro de Excelencia para la Primera Infancia, Fundación Caminos de Luz y Juega y Explora con Los Protagonistas.
“Traje a mis dos hijas para vacunación y nutrición, me queda difícil ir a un Centro de Salud y aproveché que estaban aquí cerca para venir. Ellas jugaron y hasta nos ganamos un mercado”, manifestó Jocelyn Valdiris, habitantes de Fredonia.
Esta es la tercera Feria Vínculos que Transforman que se realiza en la Comuna Seis para fortalecer la atención a la primera infancia.