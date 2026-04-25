Procurador advierte que traslado de recursos de AFP a Colpensiobes debe tener sustento legal

PENSIONES

En medio del debate por la reforma pensional, el procurador general, Gregorio Eljach, lanzó una advertencia clave sobre el manejo de los recursos del sistema durante el Congreso de Asofondos en Cartagena.

El jefe del Ministerio Público fue enfático en señalar que cualquier movimiento de recursos entre regímenes pensionales debe cumplir condiciones estrictas.

“Todo traslado de recursos pensionales debe fundamentarse en una habilitación legal expresa y en estudios actuariales”,indicó en uno de los paneles durante el conversatorio.

La afirmación se da en un momento de alta tensión por la implementación de la reforma y las decisiones recientes del Gobierno para garantizar el flujo de recursos, especialmente tras la expedición del Decreto 0415 de 2026.

Alerta por seguridad financiera del sistema

Eljach advirtió que no se trata solo de un trámite administrativo, sino de una condición esencial para proteger la sostenibilidad del sistema pensional y evitar riesgos fiscales o jurídicos.

Su mensaje apunta a que cualquier traslado de ahorros pensionales —como los que se dan entre fondos privados y Colpensiones— debe contar con respaldo normativo claro y cálculos técnicos que garanticen que habrá recursos suficientes para pagar las mesadas en el tiempo.

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