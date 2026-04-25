Corredor Histórico del Parque de La Marina abrió sus puertas y ya está en funcionamiento

El momento esperado llegó y ya es una realidad. El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente y puso en operación el Corredor Histórico del Parque de La Marina, una obra cercana a los 300 metros lineales que quedó al servicio de cartageneros y turistas como nueva conexión vial y referente de recuperación patrimonial en el Centro.

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Con la apertura oficial de este corredor sobre la calle 30, Cartagena puso en funcionamiento una intervención estratégica que reconecta las avenidas Santander y Blas de Lezo, mejora la movilidad hacia Manga, Getsemaní y otros sectores, reduce tiempos de desplazamiento y, al mismo tiempo, recupera y resignifica un espacio de enorme valor histórico y arquitectónico.

Durante años, este punto fue sinónimo de deterioro, abandono, oscuridad, descontrol, encharcamientos recurrentes, infraestructura agotada, parqueaderos satélites de carros y motos, y un espacio público desaprovechado frente a uno de los paisajes más valiosos de Cartagena. Esa realidad cambió con una intervención integral que hoy ofrece un escenario renovado y estéticamente integrado al carácter colonial del entorno.

La pavimentación de la vía se realizó en concreto rígido color rojo con tono terracota, los senderos peatonales en coquina y las zonas de plaza en acabado ginger.

Una obra integral

El Corredor Histórico es mucho más que una solución vial. También quedó abierto como un nuevo paseo urbano que privilegia al peatón, incorpora andenes renovados, acabados adoquinados acordes con la arquitectura del Centro Histórico, recuperación de elementos patrimoniales del Parque de La Marina y zonas para nuevas formas de movilidad sostenible.

Uno de sus componentes más relevantes fue la optimización del drenaje pluvial, mediante un nuevo sistema que permite responder a un problema histórico de encharcamientos durante lluvias intensas.

“Este corredor lo soñamos como una obra que no fuera solamente una vía, sino un espacio para reencontrarnos con la ciudad, para conectar mejor el Centro Histórico, para resolver problemas que llevaban años y para dignificar este entorno. Hoy ese sueño es una realidad. Ya está abierto al público y es de todos los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante la entrega.

El mandatario agregó que esta apertura representa una transformación profunda en la forma en que se vive este sector. “Aquí no solo abrimos una conexión vial; abrimos un nuevo corredor para disfrutar Cartagena. Se puede caminar, contemplar, movilizarse mejor y vivir este espacio de otra manera. Este proyecto lo imaginamos grande y hoy verlo funcionando, con la gente apropiándoselo, confirma que valió la pena”, afirmó.

En total, este frente de obra sobre la Calle 30 tuvo un impacto directo en la economía de las familias cartageneras, ya que se generaron 120 empleos.

Nuevos espacios en el Corredor Histórico

La rehabilitación integral del Corredor Histórico, la nueva puerta de entrada al Centro Histórico de Cartagena, propicia que desde hoy se convierta en uno de los accesos más importantes al Centro Histórico de Cartagena desde el Muelle de La Bodeguita y el frente marítimo de la ciudad.

Esta intervención transforma un corredor estratégico para la movilidad turística, peatonal y urbana, mejorando la experiencia de llegada de miles de visitantes que ingresan diariamente al principal núcleo patrimonial de Cartagena, reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

La obra contempló la construcción de 4.000 metros cuadrados de vía nueva y 2.500 metros cuadrados de andenes, así como la restauración integral de la Plaza de los Héroes con su pedestal y esculturas, recuperando su valor urbano, histórico y simbólico dentro del sistema de espacios públicos del centro tradicional.

El proyecto incluyó, además, 3.960 metros cuadrados de paisajismo, con la siembra de 4 palmas reales y 55 palmeras de coco, aportando calidad ambiental, sombra y continuidad paisajística al borde histórico. La zona verde, donde también se hizo siembra de mangles, ahora cuenta con un nuevo sistema de riego. Además, el alumbrado público también fue completamente renovado para garantizar la iluminación nocturna y mejorar la experiencia de los usuarios.

Adicionalmente, este corredor incorpora espacios organizados para el embarque y desembarque de transporte turístico especial, estaciones de taxis y puntos para coches eléctricos, mejorando la movilidad sostenible y la experiencia del visitante desde su ingreso al Centro Histórico.

Esta obra hace parte de una visión integral de recuperación del sistema de espacio público del centro tradicional, articulándose con proyectos estratégicos que conectan el Parque Centenario, la Calle de la Media Luna, el Reloj Floral, el Castillo de San Felipe de Barajas, el Nuevo Chambacú, el Parque Espíritu del Manglar, el Parque Apolo y el futuro Gran Malecón del Mar.

Con una inversión de 14.600 millones de pesos, esta intervención hace parte del proyecto denominado Circuito Vial del Norte y se convierte en la segunda obra de este paquete estratégico que se entrega a la ciudadanía, luego de que en enero pasado se habilitara el nuevo acceso a La Popa mediante la construcción de 680 metros lineales en la calle 62 del barrio Loma Fresca.

Pero la obra en el sector del Parque La Marina no termina allí. De manera inmediata se proseguirá con la intervención en la calle San Juan de Dios frente al hotel Santa Teresa donde se abordará la problemática del drenaje pluvial para darle solución definitiva, así como en las Carreras 2 y 3.

Con la entrada en operación del Corredor Histórico, Cartagena suma una nueva obra entregada, un nuevo espacio recuperado y una nueva muestra de que cuando las transformaciones se ejecutan bien, la ciudad avanza.