Concejo solicita acciones para la recuperación del mercado de Santa Rita

En sesión de este viernes, fue aprobada una proposición presentada por el concejal Armando Córdoba, relacionada con la situación del Mercado de Santa Rita, en atención a las solicitudes expuestas por locatarios y trabajadores de este importante escenario de desarrollo económico de la ciudad.

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En su intervención, explicó que la proposición busca, en primer lugar, instar a la Secretaría General del Distrito para que, en articulación con las demás dependencias competentes, adopte y ejecute las acciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad del mercado.

Asimismo, solicitó que la administración distrital rinda un informe detallado, documentado y verificable ante el Concejo, que consolide información sobre el estado actual de la infraestructura del mercado, los compromisos asumidos con los locatarios, las acciones adelantadas para su recuperación y reactivación, los recursos presupuestales invertidos, los contratos suscritos y las intervenciones realizadas en sus componentes físicos y operativos. De igual manera, pidió incluir información sobre la existencia de planes institucionales, su rol dentro de la reorganización de mercados públicos, las razones de su no funcionamiento pleno desde su entrega en 2019 y el cronograma definido para superar las deficiencias existentes.

El concejal también solicitó que el informe esté acompañado de los respectivos soportes documentales, tales como actas, estudios técnicos, registros fotográficos y documentos contractuales.

Adicionalmente, propuso exhortar a la administración distrital a priorizar soluciones estructurales que permitan la recuperación integral del mercado y garanticen condiciones dignas para su operación.

Finalmente, anunció la propuesta de crear una mesa técnica de seguimiento en el Concejo Distrital, con el objetivo de realizar monitoreo permanente, evaluación y verificación de los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente al Mercado de Santa Rita.

Reacciones de los concejales

El concejal Rafael Meza solicitó a la Secretaría General contar con los datos de contacto de los comerciantes y locatarios que participaron en las intervenciones anteriores, con el fin de garantizar su participación en estos espacios, al ser actores directamente afectados y conocedores de primera mano de la situación del mercado.

Asimismo, expresó su preocupación frente a información expuesta por algunos ciudadanos, según la cual aún existirían más de cien locales sin ser entregados, pese al tiempo transcurrido desde la entrega del mercado. En ese sentido, planteó la necesidad de esclarecer qué ha ocurrido con el proceso de traslado de comerciantes desde el mercado de Bazurto hacia Santa Rita, iniciativa que, según indicó, fue anunciada en su momento.

Por su parte, la concejal Laura Díaz Casas manifestó su respaldo a la propuesta de llevar este tema a un debate más amplio e integral mediante una sesión especial en la corporación, en la que puedan participar no solo los comerciantes, sino también la comunidad del sector y otros actores involucrados. Señaló que este espacio permitirá analizar tanto las problemáticas como las oportunidades del mercado, incluyendo su impacto en la seguridad alimentaria de la ciudad y los retos en su modelo de operación.

En ese contexto, propuso adicionar al cuestionario una pregunta clave sobre el modelo de administración y gestión del mercado, con el fin de precisar si se trata de un esquema mixto, de concesión u otro, lo que permitirá mayor claridad jurídica, administrativa y política para orientar el debate. Asimismo, solicitó el acompañamiento de la Secretaría del Interior para abordar las problemáticas de seguridad en el Mercado de Santa Rita, resaltando la necesidad de un enfoque integral en su intervención.

A su turno, la concejal Luz Marina Paria señaló que la situación del mercado es un tema histórico heredado de administraciones anteriores y que, durante años, ha estado en discusión sin lograr una solución definitiva. En ese sentido, hizo un llamado a la administración distrital para que, en coherencia con su enfoque de resolver problemáticas estructurales, aproveche esta oportunidad para dar una respuesta concreta a los vendedores, sus familias y la comunidad que depende económicamente de este espacio.

La concejal enfatizó que desde la corporación se mantendrá una actitud propositiva, orientada a aportar en la búsqueda de soluciones que brinden seguridad y estabilidad a quienes derivan su sustento del mercado. Asimismo, resaltó que este no solo es un tema económico, sino también institucional y de seguridad, que impacta directamente la calidad de vida de los comerciantes y la dinámica de la economía popular en la ciudad.

El concejal Johan Correa indicó que, aunque en años anteriores se han realizado mantenimientos a la infraestructura y algunas adecuaciones eléctricas, estas no han respondido a una planificación estructurada, lo cual coincide con las inquietudes expresadas por los comerciantes. En ese sentido, propuso incluir dentro del cuestionario información sobre las proyecciones de la administración distrital para el mercado en materia de infraestructura, así como su papel dentro del plan de reorganización de mercados de la ciudad.

De manera particular, resaltó la importancia de esclarecer cómo el Mercado de Santa Rita se articula con el eventual traslado del mercado de Bazurto y si está contemplado como parte de una red de mercados satélites o complementarios, con el fin de brindar claridad a los comerciantes y a la ciudadanía sobre el futuro de este espacio.

Por su parte, el concejal Lewis Montero planteó que, más allá de las condiciones físicas del mercado, es fundamental entender por qué muchos comerciantes no están utilizando los locales disponibles. En ese sentido, propuso analizar factores como el nivel de interés de los vendedores, los costos de operación y la competitividad de los precios frente a otros espacios comerciales, como el mercado de Bazurto y las tiendas de barrio.

Asimismo, sugirió que, con el apoyo del Instituto Comunal y los líderes comunitarios, se realice un censo actualizado del mercado que permita identificar cuántos locales están ocupados, cuántos permanecen desocupados y en qué condiciones se encuentran. Este diagnóstico serviría como insumo clave para las mesas de trabajo y futuros debates en el Concejo.

Finalmente, el concejal David Caballero destacó la importancia de las comisiones accidentales recientemente aprobadas en el Concejo, tanto la relacionada con el Mercado de Santa Rita como la que hace seguimiento al servicio de aseo y las tarifas de las empresas Veolia y Pacaribe.

Señaló que, aunque las sesiones ordinarias finalizan el próximo 10 del mes, el reglamento permite continuar con este tipo de espacios de seguimiento, lo que considera fundamental para dar resultados efectivos a la ciudadanía. En ese sentido, manifestó su especial interés en el tema del servicio de aseo, advirtiendo que actualmente existe supervisión, pero no interventoría, pese a que la ley lo permite.

Asimismo, expresó su preocupación porque, tras la primera parte del debate, quedaron múltiples inquietudes sin resolver, especialmente debido a la ausencia de representantes de las empresas en la continuación del mismo, lo que impidió obtener respuestas claras para la ciudadanía.