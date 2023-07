Degiovanni sobre el aval liberal: tengo el aval de Dios y construyo el aval popular

Montería

Luis Gabriel Degiovanni Behaine es un monteriano, de 40 años de edad, nacido y criado en el barrio Chuchurubí, uno de los más antiguos de la capital de Córdoba. Es el menor de cuatro hermanos de un hogar cuya madre es una ama de casa y el padre fue ingeniero agrónomo.

Es abogado de profesión, especializado en derecho administrativo y en derechos constitucional, con maestría en derecho público y, actualmente, es candidato a doctor en derecho de la Universidad de Mar del Plata, Argentina. También es docente universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Degiovanni Behaine, quien fue concejal de Montería, diputado de Córdoba, Alcalde encargado de Cereté y Secretario General de la Gobernación de Córdoba, estuvo en Caracol Radio hablando de su campaña como precandidato a la Alcaldía de Montería.

¿Qué valores lo identifican a usted y a su campaña política?

“Partiendo de la unidad familiar, los principios en los cuales uno debe ceñirse, son el respeto, la igualdad, la dignidad humana, el amor, la sensibilidad social y la solidaridad como un modelo de construcción de la sociedad. Esos valores son claves porque los viví en mi casa”.

Recientemente, su equipo de prensa nos hizo llegar un comunicado en el que se mencionaba que usted estaba listo para recibir el aval del Partido Liberal. Sin embargo, surgió una competencia por ese aval con la aspiración de la diputada Ludys Rodríguez. ¿Cómo queda la cosa?

“Lo bueno es que el Partido Liberal, dentro de su esencia, tiene la inclusión y la posibilidad que, dentro del mejor debate, se dé la construcción de un modelo en el que se reivindiquen los derechos sociales. En el reconocimiento del otro como sujeto de derecho, bienvenido sea porque esto implica que el Partido le da posibilidad a cualquier persona que tenga ideas y quiera construir”.

En el hipotético caso de no recibir el aval liberal, ¿Cuál es el ‘Plan B’ de Luis Gabriel Degiovanni para seguir en carrera en su aspiración a la Alcaldía de Montería?

“Mi ‘Plan B’ es el reconocimiento y la alianza con las bases populares y con los sectores sociales. Para lo que dicten los sectores comunales y empresariales, ahí estará Luis Gabriel Degiovanni colocando al servicio su hoja de vida y su capacidad. Ya Dios me dio el aval, mi familia me dio el aval y estamos construyendo el aval popular”.

¿Cuáles son las principales propuestas que identifican su campaña?

“En la zona rural conocemos muchas dificultades, los temas de salud, vías y servicios públicos. Eso hay que revisarlo y mirarlo con detenimiento. En la zona urbana uno creería que las cosas están un poquito mejor, pero no. La situación de inseguridad es algo que nos preocupa. Entonces estamos enfocados en trabajar en eso y en mejorar la cultura ciudadana”.

Recientemente, circuló una fotografía en redes sociales en la cual se le observaba a usted en compañía de otros precandidatos a la Alcaldía de Montería, como Hugo Kerguelén, Liliana Yúnez y Leonel Márquez. ¿De qué hablaron?

“Todos somos amigos, fuimos concejales de la ciudad, por lo tanto, todo aquel que proponga y tenga ideas para consolidar un proyecto de una Montería de oportunidades, pues será bienvenido. Todos los actores sociales y políticos vamos a ayudar a construir. Se conversó con los compañeros sobre temas que nos inquietan, una conversación de la cual saldrán cosas interesantes para los monterianos”.

Usted como precandidato a la Alcaldía de Montería, ¿qué postura tiene sobre el desempeño de la actual Administración Municipal?

“Ha sido un gobierno atípico completamente, en gran parte, porque obedeció a unas dinámicas que no estaban dentro del presupuesto normal, que fue la pandemia. Automáticamente, esto implica que el rasero para hacer algún un juicio de los cuatro años, no es el mejor. Sin embargo, en su momento, vamos a mirar el Plan de Desarrollo de la ciudad, su ejecución, meta por meta, y de ese resultado concluiremos si se pasó o no el examen final”.