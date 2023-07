Víctor Ibarbo acaba de llegar al América y ya pone en duda su continuidad en el club

Víctor Ibarbo fue uno de los fichajes del América de Cali para afrontar el segundo semestre del año en Colombia. El delantero se encontraba como agente libre desde mediados del 2022 y en el primer semestre del año entrenó con Águilas Doradas, por lo que llegó al club Escarlata con el aval del nuevo entrenador, Lucas González, anteriormente en el equipo antioqueño.

No obstante, el futbolista de 33 años presentó una molestia en medio de un entrenamiento con el equipo en el que practicaban fútbol reducido. “América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, durante una de las sesiones de entrenamiento realizadas en espacio reducido, Víctor Ibarbo presentó un trauma en su rodilla izquierda, generando limitación funcional. Por esta razón, el jugador se encuentra en el Departamento Médico de la institución”, dio a conocer en su momento la institución.

Ibarbo se encuentra a la espera de exámenes médicos para profundizar el alcance de la lesión, así como definir si continúa o no en el equipo, tal y como informó en charla con Zona Libre de Humo, donde ratificó que si no juega no cobra.

“Es cierto lo que dije, si no juego no cobro y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club”, manifestó el atacante, quien a la vez manifestó que para él sería triste ver jugar a sus compañeros y él en rehabilitación.

“Es triste de no poder jugar, porque llevo tiempo parado, vine con la ilusión de jugar en un gran club como América, yo no soy capaz de ver a mis compañeros jugando y yo en recuperación, no me aguanto eso”, agregó.

Asimismo, destacó el trabajo hecho con Águilas Doradas y la utilización que le daba Lucas González en los entrenamientos. “Con Águilas entrené 6 meses, el profe es un entrenador que le da y les demuestra a sus jugadores que es lo que quiere, tiene una idea clara, acá en América he estado entrenando como extremo y falso 9″.

América iniciará la Liga Colombiana el domingo 16 de julio recibiendo a Deportes Tolima, uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del campeonato. El equipo vallecaucano vive una nueva era con el mandado del técnico bogotano, quien a su vez tendrá la primera experiencia con equipo grande del país.