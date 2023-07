Cali: camperos, buses colectivos y, en un futuro, el tren de cercanías se integrará al MIO

Cali, Valle del Cauca

Autoridades en Cali buscan que el Sistema de Transporte Masivo MIO sea un Sistema Integrado Inteligente de Transporte Público – SIITP, que vincule además del MIO Cable y los buses articulados, a los camperos, buses de transporte colectivo y en un futuro el Tren de Cercanías.

Según la Secretaría de Movilidad, se adelantan mesas de trabajo con las 10 empresas legamente constituidas de transporte público colectivo que se asociaron y se dividieron en dos grupos con el fin de adelantar las tareas que permitan establecer los acuerdos para la integración.

“No se crearán nuevas empresas, se trabajará con las que están”, puntualizó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

De otro lado, según Metrocali, ente gestor del MIO, de los 1.3 billones de pesos de la Sobretasa de la gasolina aprobados por el Concejo de Cali, un alto porcentaje será destinado a la infraestructura, a la rehabilitación vial, al control de la ilegalidad y evasión.

“Se invertirán $140 mil millones, las licitaciones se abrirán entre este mes de julio y agosto, para rehabilitaciones viales... $40 mil millones se utilizarán en los carriles mixtos de la Simón Bolívar, de tal forma que se pueden arreglar en este segundo semestre del 2023 y los otros $100 mil millones se orientarán a estructuras viales principales y algunas vinculadas con nuestros barrios, que también formen parte del proyecto de Sistema de Transporte Masivo”, explicó el alcalde Jorge Iván Ospina.

Agrega el mandatario de los caleños que pretenden establecer una plataforma única de recaudo tanto para el transporte público colectivo como para los buses del Sistema, asimismo, establecer el rediseño de la estructura tarifaria.

De igual manera, se busca renegociar con los operadores del Masivo a través de una mesa en la que participen representantes de estas empresas, Metrocali, Ministerio de Transporte y la Contraloría General de la Nación en el marco del cumplimiento de la ley que se emitió hace unos días.

“Necesitamos toda la cooperación de ellos; necesitamos sacar toda la flota que ellos tienen represada, que no la sacan; hoy no nos cumplen los kilómetros que programan y no nos cumplen los números de vehículos que se necesitan”, puntualizó Óscar Ortiz, presidente de Metrocali.