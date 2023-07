1.200 pasaportes han sido expedidos en Caldas en la última semana

Manizales

El secretario de Hacienda de Caldas, Jaime Alberto Valencia Ramos. explicó sobre como avanzan en la expedición de este documento para lo cual han venido implementando estrategias que mejore la velocidad de la atención y mayor agilidad en el trámite para no generar traumatismo entre los ciudadanos.

Este trámite se puede hacer a través del sistema de agendamiento que existe en la página web de la Gobernación www.caldas.gov.co, ahí encontrarán el link para hacer el agendamiento de manera rápida”, apuntó.

La Unidad de Pasaportes presenta un horario de entrega de documentos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua de lunes a viernes. Para la expedición, el horario es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves; los viernes es, también en jornada continúa, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

