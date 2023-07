Fue presentada la versión 55 del Festival Internacional de Teatro de Manizales

Manizales

Octavio Arbeláez, director del FITM, destacó que la versión del año 2023 del festival se celebrará con una convocatoria a la escena contemporánea de Iberoamérica, y en el caso de la agenda académica contará con Buenos Aires y la Universidad de Caldas como aliadas para hacer “una reflexión muy importante sobre la paz, atención el mundo está ardiendo y ustedes no se dan cuenta, por favor, despierten y tengan un gesto de paz”, destacó Arbeláez.

Este año el invitado de honor es la región de Galicia en España que llega con compañías de teatro como Ibuprofeno Teatro, con la obra “La Miel No Caduca”, Ainé Producciones con “Continente María”, Pistacatro y la obra “Orquesta de Malabares”, Fran Sieira con “Demente” y Elefante Elegante con la obra “Alma de Tigre”

Entre las obras que se destacan y que harán parte de la programación del FITM, el director de este gran evento cultural de Manizales resalta que “una sorpresa muy importante y muy fuerte es la presencia de Hassane Kouyaté, director de El Congo, que ahora vive en Francia y es el director del festival de la Francofoní. Traerá un espectáculo que habla de la historia del Congo y del genocidio del El Congo, con la crueldad ejercida por parte de Leopoldo de Bélgica, quien asesinó a 15 millones de Congoleses, historia que tiene una puesta en escena con humor; en donde la primera parte es musical y la segunda es actuada, con la rumba Congolesa que es Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Afirmó Arbeláez.

Iberoamérica tendrá protagonistas como Bonobo Teatro de Chile y la obra “Temis”, Comedia Nacional de Uruguay con “Constante”, Teatro Futuro de Argentina y “La Cautivas”, Teatro de Arena de México y la obra “Junio en el 93″, el Teatro Contraluz de Costa Rica con la obra “La Isla Rota” y la Companhia Do Chapito de Portugal con la obra “Antígona”.

La cuota colombiana estará a cargo de compañías que enmarcan la actualidad del teatro nacional con protagonistas como el Teatro Petra de Fabio Rubiano con la obra “Banda Sonora”, un estreno que será presentado en exclusiva para el FITM, Pantalocos y la obra “Lautaro”, La Maldita Vanidad con la obra “Esta cabeza mía que no se puede callar”, al igual que la cuota local que presentará lo mejor de la producción teatral manizaleña, donde se destacan colaboraciones entre grupos de la ciudad con Medellín, los que desde ya generan expectativa en el público por lo que se hace extensiva la invitación a la compra de abonos en la página de www.TuBoleta.com que estará disponible solo hasta el 31 de julio.

Por su parte Mariangela Mendoza, directora ejecutiva del FITM, resaltó la importancia de abonarse a tiempo, recordó que desde el pasado 1 de julio están disponibles los abonos a través de la página de Tu Boleta y dicha modalidad de abono, solo se podrán adquirir hasta el 31 del mismo mes; es decir, ya a partir del 1 de agosto se venderán boletas por función. Hay 3 tipos de abonos, 2 para el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Fundadores y un tercero para el auditorio de la Universidad Nacional sede Manizales.

“Los precios están muy económicos, porque precisamente somos solidarios y entendemos la situación que atraviesa; no solamente el País, sino también el mundo y lo que nos interesa a nosotros es ver las salas llenas, entonces el abono más costoso no supera los $120.000 pesos, más barato no se puede, queremos que el tema económico no sea impedimento para ir a ver teatro”. Destacó Mendoza.

Dentro de la semana de teatro se desarrollará en simultaneo el 5to Congreso Iberoamericano de Teatro, con una invitación a reflexionar sobre las artes escénicas en su relación con las poéticas y políticas por la Paz social, actividad que tendrá lugar en Manizales del 24 al 27 de octubre.

Para esto se realizó una convocatoria de recepción de resúmenes que estuvo abierta al público hasta el 30 de abril y que contó con la participación de más de 180 propuestas de Iberoamérica.

Le puede interesar: Funcionario de la Alcaldía de Villamaría, Caldas estaría involucrado en un accidente

Le puede interesar: Este miércoles suspenderán el servicio de agua en varios sectores de Manizales