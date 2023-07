Luis Muriel y el sueño de jugar en Junior: “En mi mente está ponerme esta camiseta”

Luis Fernando Muriel fue uno de los invitados de lujo que tuvo el partido de despedida de Sebastián Viera, quien le dio su último adiós a la hinchada del Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Se vivió toda una fiesta en el marco de este evento con el cual el uruguayo puso fin a su historia como Tiburón.

Muriel, quien se encontraba de vacaciones en Barranquilla a la espera de iniciar pretemporada con Atalanta de Italia y, eventualmente, definir si continúa en el club con el cual tiene contrato, recibió la llamada para hacer parte del encuentro homenaje a Viera. Si bien en principio iba a estar como espectador, terminó disputando unos minutos en el equipo Los Amigos de Sebastián Viera.

“Me sorprendió bastante. Estoy en Barranquilla de vacaciones y recibir el mensaje de Sebas y la invitación fue bastante sorprendente. No me lo esperaba. Quería venir como espectador, pero tuve la fortuna de estar en el campo con él. Son casi 6 años, un poco más, en los que cada vez que vengo de vacaciones me voy a entrenar con el Junior. Es una especia de amistad y de cariño que se creó. Habló mucho con él cada vez que vengo. Estoy muy agradecido con él por la oportunidad de acompañarlo en esta fiesta tan linda y poder homenajearlo en el campo”, dijo al respecto el delantero de 32 años en diálogo con Win Sports.

Muriel se ve vestido de Tiburón

Al ser preguntado por una cercanía para llegar al Junior, dijo: “Pregunta complicada. Todavía tengo contrato largo en Europa. Tengo la intención, tengo las ganas de poder vestir esta camiseta algún día. Creo que la gente en Barranquilla lo sabe. Mi familia es Juniorista y yo soy Juniorista desde la cuna. Ojalá que se me de esa oportunidad algún día y ya el tiempo y Dios lo dirá”.

Asimismo, manifestó que no se imagina no terminar la carrera sin jugar para el Junior. “Siempre me he visto como Juniorista y con la camiseta puesta. Así sea un partido. Así sea entrar a la cancha, pisarla y sentir el calor de la gente en un partido. En mi mente está ponerme esta camiseta y hacer parte de este club, que soy hincha desde pequeño y ojalá que se me dé la oportunidad”.

Muriel tiene contrato vigente con Atalanta hasta mediados de 2024, no obstante, ha sido vinculado con otros equipos que lo estarían buscando, teniendo en cuenta que, si el equipo de Bérgamo quiere generar algún ingreso por su venta, deberá dejarlo ir en el presente mercado de verano. De lo contrario, saldrá gratis desde enero del próximo año.