¿Qué llamado hicieron las autoridades en Quindío, frente a desinformación sobre el ELN?

Informe ELN no hace presencia en Quindío

Armenia

Desde La Octava Brigada del Ejército reiteraron que en el eje cafetero no hay presencia activa del ELN, solo tienen una atención especial en límites entre Risaralda y Chocó frente alguna alerta.

El comandante de la unidad militar, coronel Carlos Vanegas fue claro en manifestar que en el Quindío no hay presencia de este grupo armado ilegal y que la desinformación del martes en la noche que alertó la zona cordillerana no corresponde a la realidad y por eso llamó a los ciudadanos a no dejarse llevar por el miedo de las cadenas que llegan por las redes sociales.

Juana Camila Gómez secretaría del Interior del Quindío

La funcionaria reiteró que con la Policía y el Ejército hay un trabajo conjunto para garantizar la seguridad en el departamento, y recalco que no hay presencia de ese tipo de grupos en la región y por eso el llamado a la calma.

Alexis Gómez, alcalde de Buenavista

El mandatario del mirador del Quindío manifestó que la zona cordillerana no tiene presencia del ELN y por eso llamó a la calma y que sigan visitando la región sin problema.

Jorge Iván Osorio Alcalde de Génova

El alcalde del bello rincón quindiano lamentó que la desinformación haya provocado pánico y susto en la zona cordillerana de un grupo armado ilegal que no ha tenido presencia en la región y por eso la importancia de la responsabilidad con estas informaciones.

Coronel Pedro Saavedra, Comandante de la Policía, Quindío

El alto oficial indicó que desde el mismo martes en la noche hicieron presencia en el municipio de Córdoba donde se presentó la desinformación para desvirtuar y aclarar que no había alerta o amenaza.

En el Quindío, NO hay presencia del ELN: Octava Brigada del Ejército.