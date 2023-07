Soldado con discapacidad denuncia que MinDefensa les habría negado el pago de las primas

Santa Marta

El soldado profesional denunció a través de los micrófonos de Caracol Radio que, al parecer, el Gobierno Nacional no les ha girado la prima que está destinada para los militares pensionados por alguna condición de discapacitad.

Darwin Algarín Noriega señaló que “no es justo que luego de una vida completa de trabajos dedicados a preservar la seguridad del territorio colombiano”, ahora suceda este inconveniente en el cual se ven presuntamente atropellados sus derechos como ciudadano y trabajador.

“Lo que nos está pasando a todos las fuerzas militares, es que los pensionados por discapacidad no hemos recibido el pago de las primas de junio y julio. Lo anterior es la mesada 14 que le pagan a todos los soldados (...) el Ministerio de Defensa no nos hizo dicho pago y por ley no nos llegó una notificación a los soldados pensionados por discapacidad. Se han vulnerando nuestros derechos”, recalcó el militar.

Recordó que supuestamente el MinDefensa los hace a un lado “quitándoles las preventas que por derecho nos corresponde a nosotros, los soldados discapacitados. Las demás cajas de compensación militares sí pagaron las primas normales, pero a los únicos que no les pagaron fue a los soldados pensionados por discapacidad”.

Finalmente, Darwin Algarín Noriega le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, al Consejo de Estado y Ministerio de Defensa, para que “tengan consideración con nosotros, los soldados pensionados por discapacidad, porque nuestra familia todavía depende de nosotros”.