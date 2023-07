Inesperada salida de Paulo Autuori de Nacional: menos de un año y adiós

Paulo Autuori durante un partido de Nacional por Liga Colombiana (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Cristian Bayona

La historia entre Atlético Nacional y Paulo Autuori ha llegado a su fin por segunda oportunidad. El cuadro Verdolaga comunicó la decisión que se tomó respecto a la no continuidad del entrenador brasileño, aludiendo a motivos personales.

“Atlético Nacional informa a los hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que el director técnico Paulo Autuori no continuará al frente del equipo profesional”, informó en principio el cuadro antioqueño.

“Debido a motivos personales, el entrenador ha decido dar un paso al costado. Por ahora, estarán dirigiendo de manera interina William Amaral y Caio Mello, quienes se venían desempeñando como asistentes técnicos”, agregó al respecto la institución.

Se repite la historia cuatro años después

La decisión causó sorpresa, luego de que el propio presidente de la institución, Mauricio Navarro, asegurara en El VBar de Caracol Radio, que estaba ratificado en el cargo y creían en su proceso.

“Autuori hasta el momento hace parte de nuestra institución, tiene el respaldo. Los procesos, es una palabra que molesta mucho al hincha y al periodista, pero llevamos seis meses, no es lo mismo del 2019. No se ganó el título, eso nos duele a todos, pero dentro de todo, se ganó la Superliga, se clasificó a Copa Libertadores, se jugó la final y no se ganó”, dijo Navarro.

El equipo antioqueño repitió la historia con Autuori. Ya había estado seis meses entre 2018 y 2019, en esa oportunidad salió luego tener un rendimiento del 46% luego de 29 partidos jugados, 10 ganados, 10 empatados, 9 perdidos, 31 goles a favor, 31 tantos en contra y la suma de 40 puntos. En ese entonces renunció a continuar en la institución.

A finales de 2022, se hizo cargo nuevamente del cuadro Verdolaga en reemplazo de Pedro Sarmiento, tras su paso por Athletico Paranense. Disputó la final de la Superliga ante Deportivo Pereira y logró el título, además de caer en la definición de la Liga Colombiana ante Millonarios recientemente. Autuori se va tras poco más de siete meses y deja al equipo clasificado a los octavos de final de la Libertadores, donde deberán enfrentar a Racing de Argentina.