Autuori y su crítica al arbitraje tras expulsión de Ocampo: “El VAR se quedó durmiendo”

Paulo Autuori, nuevo entreandor de Nacional (Foto por FREDY BUILES / AFP) (Photo by FREDY BUILES/AFP via Getty Images) / FREDY BUILES

Atlético Nacional dejó pasar la oportunidad de quedar a un paso de instalarse en la final de la Liga Colombiana luego de empatar sin goles en condición de visitante ante Alianza Petrolera. El conjunto Verdolaga volvió a dejar sensaciones de preocupación en cuanto a su juego, aunque el entrenador Paulo Autuori valoró lo hecho por sus dirigidos a pesar de jugar 45 minutos con un hombre menos.

Con relación a la expulsión de Édier Ocampo apenas iniciado el segundo tiempo, no compartió la determinación del juez central Carlos Betancur y dejó entrever que no se está midiendo con la misma vara. “Las interpretaciones están siendo diferentes. Deossa fue golpeado seis veces. Seis faltas claritas a Deossa y son cosas que son dudosas en la interpretación”.

“Un muy buen árbitro Carlos Betacur, excelente, de los mejores de Sudamérica. Pero creo que se equivocaron él y el VAR, porque en la jugada hubo un golpe, pero el movimiento de Ocampo fue buscando el balón, no encontró el balón, pero fue en busca de él. El VAR se quedó durmiendo, porque se ve claramente que su movimiento iba de abajo hacia arriba”, agregó al respecto de la determinación.

Otras declaraciones de Paulo Autuori

Evaluación de sus dirigidos: “A mí me gusta evaluar lo que el equipo puede hacer, estoy a gusto como con un hombre menos, no regalamos espacios, no sufrimos y tuvimos una oportunidad de irnos vencedores. Al contrario de hablar de tomas de decisiones deberíamos hablar de eficacia, en el último balón hubiéramos podido haber sido eficaces”.

Toma de decisiones de los jugadores: “La toma de decisiones no tiene nada que ver con los minutos con el balón. La toma de decisión es de la iniciativa de los jugadores. Uno acostumbra a decir lo mismo. Me gusta valorar lo que el equipo hace en todos los aspectos y salgo a gusto de la manera en que no dimos espacio, no sufrimos y tuvimos una oportunidad de salir adelante. En el último balón pudimos ser eficaces y no lo fuimos”.

La preparación del partido ante Pasto: “Recuperación de los jugadores. Vamos a tener un día libre para que estén con sus familias y piensen en algo que no sea fútbol. Luego trabajar en lo que normalmente trabajamos porque no hacemos nada diferente en una semana”.