Presidente de Nacional y la comparación entre Paulo Autuori y Alberto Gamero

Atlético Nacional tuvo que pasar página rápidamente luego del título perdido ante Millonarios. La Copa Libertadores y entrar de manera tempranera a la pretemporada para afrontar los octavos de final del torneo internacional y el segundo semestre del fútbol colombiano, hicieron que el equipo tuviera que volverse a reunir para iniciar trabajos. Uno de los cuestionados era el entrenador Paulo Autuori, pero su continuidad está ratificada.

Así lo dio a conocer el presidente de la institución Mauricio Navarro en diálogo con El VBar de Caracol Radio, quien defendió el proceso bajo la dirigencia del brasileño y lo comparó con lo sucedido por el entrenador de Millonarios Alberto Gamero, quien tuvo su recompensa del título.

“Autuori hasta el momento hace parte de nuestra institución, tiene el respaldo. Los procesos, es una palabra que molesta mucho al hincha y al periodista, pero llevamos seis meses, no es lo mismo del 2019. No se ganó el título, eso nos duele a todos, pero dentro de todo, se ganó la Superliga, se clasificó a Copa Libertadores, se jugó la final y no se ganó”, dijo Navarro.

“Nosotros tenemos que mejorar el cómo, pero no quiere decir que el proyecto es fallido, no solo porque Nacional no juega como la gente quiere. No estuvimos lejos del título, era la intención, muchos dudaron que entráramos en los ocho, incluso parecía que la programación ya tenía a Alianza Petrolera y Millonarios en la final”, agregó siendo consciente que el equipo debe mejorar la forma de jugar.

Al momento de defender a Autuori, puso la comparación del proceso de Gamero con el equipo Embajador. “Si Gamero cuando llegó no clasificó en su primer torneo a los ocho, por qué el nuestro (Autuori) no debe seguir en el proyecto. Puede pasar que en el otro semestre Nacional juegue muy agradable y no llegue a la final y entonces vamos a decir que a Autuori hay que ratificarlo”.

Posiciones a reforzar

“Tenemos muy claro que los equipos se arman de atrás para adelante. El equipo en el arco y zona defensiva, y hasta la zona de gestación, no tiene reparos para nosotros, vamos a tratar de mejorar le generación de juego y la finalización del mismo, estamos buscando un par de jugadores que estén a la altura. Estamos buscando un 9 y un volante que nos ayude a juntar las líneas y que el equipo sea más protagonista y tenga control de los partidos. Maximiliano Cantera está dentro de 30 posibilidades y el 9 está dentro de 60 que nos han ofrecido, están ahí”

Yerson Candelo y Jarlan Barrera, en duda

“Ellos están dentro del análisis. Jarlan tiene una aspiración lógica, está buscando donde pueda jugar 90 minutos y no lo ha podido hacer acá, si tiene equipo donde pueda desarrollar su juego, tendría el derecho a salir y la autorización. Tienen contrato, pero está la posibilidad que estén afuera de la institución”.

Edwin Cardona, descartado

“No es ninguna posibilidad. No lo hemos considerado ni por los valores ni por su presente, no está en esas posibilidades”.

¿Fichajes para seducir a la hinchada?

“Uno muchas veces, si arma un equipo pensando que van a seducir dos o tres jugadores, se lleva sorpresa. Fue difícil cuando no se renovó a Emanuel Olivera y hoy en día quién piensa en Olivera cuando tenemos a los que tenemos. Aguirre no seducía y terminó bien, debemos seducir con el juego, los resultados y un equipo homogénico”.

La derrota ante Patronato

“El estado anímico de los jugadores se afecta y ese partido con Patronato, el equipo que jugó, el primer tiempo lo hizo bien y se perdió, pero el estado anímico afecta a toda la institución”.

Explicación de los cambios en la final

“El primer cambió se equivocó el cuarto hombre, mostró el número 8 y no hay 8, hay 88. Es posible que el profe hubiera pensado en cambiar a Duque por Palacio, pero el profe decidió cambiar ese cambio pensando en los penales. Lo demás fue fabula, iban a entrar Jhon Duque y Jarlan Barrera, salían Gómez y Palacio, unos jugadores le dijeron (A Autuori) que no tenían problema en salir pensando que patearan otros. No hubo ni desautorización, es muy normal que los jugadores hablen con los entrenadores. Mackalister habla con Gamero y no dicen que le maneja el camerino”.

Conciertos en el Atanasio Girardot

“Los conciertos nos tienen en jaque porque se montó un centro de eventos y no un estadio para jugar fútbol. El fútbol pasó a segundo plano porque los eventos de ciudad parecen ser más lucrativos y estamos con ese tema complejo. Si no podemos jugar en el Atanasio, habíamos compensado el partido de Melgar para los hinchas, y los íbamos a compensar para los octavos, pero qué le decimos a la hinchada si se juega en otra ciudad. El fútbol se está viendo muy afectado”.

Escuche la entrevista completa