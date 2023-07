“Es una burla lo que han hecho con nosotras”: madre de joven asesinado como falso positivo

Tunja

Desde la Fundación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Colombia), Ana Páez, afirmo en entrevista para Caracol Radio, que aún siguen esperando reparación, justicia y verdad desde el Estado colombiano, denuncia trabas y demoras en los procesos; además, al parecer muchas de estas madres no han podido recuperar los cuerpos de sus hijos por deudas con cementerios.

“Mi hijo fue desaparecido el 4 de marzo de 2008 en Soacha y lo encontré el 28 de agosto de 2008 en Cimitarra Santander” dice Ana, afirma que desde hace 15 años intenta conocer la verdad completa de lo que pasó.

“No nos han querido escuchar, nos dicen que un reconocimiento de la Comisión de la Verdad pero es un reconocimiento que no fue una verdad plena, dos años trabajando con ellos para poder entregar ese informe, ese último informe, pero yo no veo una verdad plena, ellos dicen que sí participaron en la muerte de nuestros hijos y cómo se los llevaron, hicieron fue una aclaración de los hechos; qué pasa ahora, estamos pidiendo que como ellos dicen que fueron los altos mandos los que dieron la orden, queremos saber cuáles fueron esos altos mandos en ese entonces, quién mandaba en el país, cuáles son los altos mandos que dieron la orden”, dijo.

15 años después y con más de 70 años, ella sigue esperando esa reparación que tanto han anunciado los gobiernos, denuncia que ni siquiera los sepelios de los jóvenes asesinados fueron asumidos por el Estado, ni por las Fuerzas Militares y muchas madres en el país no han podido recuperar los cuerpos de sus hijos por las deudas con los cementerios explicó.

“Ni siquiera los sepelios de nuestros hijos nos los pagaron, muchas madres de nosotras tienen a sus hijos en los cementerios y no los han podido reclamar porque no tienen con qué pagar las deudas de los cementerios, deudas de 15, 20 millones de pesos y no los entregan; ellos quedaron comprometidos que nos iban a dar un mausoleo para los muchachos, la Fiscalía y el Ejército y nunca nos lo dieron, es una burla lo que han hecho con nosotras”.

Además, Ana manifestó que los procesos que deben seguir las familias de la víctimas, son demorados, actualmente hay casos que llevan más de 15 años y no han recibido ninguna de las ayudas que prometen los gobiernos; “a mí me llamaron para hacer la firma de los pagarés, según ellos, porque nos van a reparar, eso no es reparación y ahora nos dicen que eso se demora por ahí unos 5 años más, ya van 15 años y ahorita nos dicen que otros 5 años más, no es justo con las víctimas”.

Reportes conocidos por los representantes jurídicos de las víctimas de crímenes de Estado y suministrados por el Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, afirman que en Boyacá entre 1982 y 2016, se cometieron 116 casos con 204 víctimas de ejecuciones extrajudiciales donde los responsables fueron paramilitares y agentes del Estado, además, la Comisión de la Verdad y la JEP afirman de 86 víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008.