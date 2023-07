Autuori deja a Nacional y ya estaría negociando con un nuevo equipo

Paulo Autuori dejó Atlético Nacional luego de casi 10 meses al frente de la institución (Photo by Kaz Photography/Getty Images) / Kaz Photography

La salida de Paulo Autuori de Atlético Nacional tomó por sorpresa a gran parte de la opinión pública, luego de que el presidente de la institución se encargara de ratificar en el cargo al brasileño un día antes en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

“Autuori hasta el momento hace parte de nuestra institución, tiene el respaldo. Los procesos, es una palabra que molesta mucho al hincha y al periodista, pero llevamos seis meses, no es lo mismo del 2019. No se ganó el título, eso nos duele a todos, pero dentro de todo, se ganó la Superliga, se clasificó a Copa Libertadores, se jugó la final y no se ganó”, dijo Navarro en su momento.

Sin embargo, el conjunto Verdolaga anunció un día después la salida del brasileño por motivos personales. El técnico había llegado en octubre y conquistó el título de la Superliga, además de haber llegado a la final de la Liga Colombiana y perder con Millonarios. Asimismo, dejó al equipo clasificado a octavos de final de la Libertadores, eso sí, con un fútbol criticado.

Autuori ya tendría conversaciones con un nuevo club

“Paulo Autuori tiene conversaciones adelantadas para ser el nuevo coordinador técnico de Coritiba. La mañana de este jueves, el entrenador dejó Atlético Nacional por motivos privados. Autuori se reunió en São Paulo con el director general de Coritiba, Carlos Amodeo, y fue invitado a ser el coordinador técnico del equipo de Alviverde”, aseguró el medio Globo de Brasil.

Es de mencionar que, los últimos cargos que el campeón de la Copa Libertadores en 1997 y 2005 ejerció en su país natal, fue como director deportivo. Lo hizo en Athletico Paranense, Goiás y, antes de llegar a Nacional, Internacional de Porto Alegre.

“Las negociaciones están muy avanzadas para que Paulo Autuori desempeñe el mismo papel que ya ocupó en el Athletico. El técnico será el responsable del departamento de fútbol y del cuerpo técnico del club, actuando como “entrenador de entrenadores” junto a Thiago Kosloski”, agregó el diario.

Autuori salió de Nacional, equipo en el que ya habia estado también por un corto tiempo entre 2018 y 2019, con un rendimiento del 53.62%, luego de dirigir 39 partidos, ganar 18, empatar 16 y perder solo 5.