Sigue la polémica por la entrega de las instalaciones del Colegio Cooperativo de Pereira

Pereira

Ante la situación registrada en el Colegio Cooperativo de Pereira, desde la Secretaría de Educación Municipal han señalado que la entrega de estas instalaciones hace parte de la finalización de un acuerdo de comodato que fue socializado en el año 2018, y que tuvo una nueva mesa de entendimiento en el 2020, donde se reiteró que las instalaciones, que son del municipio, no pueden seguir siendo utilizadas por el colegio, ya que en este plantel opera la Institución educativa Alfonso Jaramillo; sin embargo, la comunidad sigue sin estar de acuerdo con la situación y piden que se garantice a los 400 estudiantes del Cooperativo el poder culminar su año académico.

“Se fueron dando prórrogas sobre las cuales las directivas del Colegio Cooperativo tenían conocimiento, es más, la Administración Municipal les ofreció en su momento un lote en la zona rural, para que ellos fueran revisando si podían, a futuro, construir una sede allí, se realizó la visita por parte del equipo, y ellos decidieron no aceptar este lote y nos están diciendo que debemos entregarles en posesión las instalaciones y eso no es así, las instalaciones son del municipio de Pereira. En esta reunión se les planteó alternativas de solución, que buscáramos un nuevo predio en arrendamiento, el servicio de educación no está siendo negado por la Secretaría de Educación y por el municipio de Pereira, sino que se le está dando garantías de recibirlos en la misma Institución Educativa Alfonso Jaramillo, que es una institución educativa prestigiosa en el municipio de Pereira, con énfasis en bilingüismo donde podemos recibir todos los estudiantes del Colegio Cooperativo y así puedan culminar su año, o si no, alternativas de solución con arrendamiento cercano, que se deben estudiar; ya es decisión de la comunidad educativa del Cooperativo el revisar las alternativas”, explicó Liliana Zapata Álvarez, secretaria (e) de educación de Pereira.

Como parte de este proceso de acuerdo, es correspondiente que la comunidad educativa evalúe el calendario académico, ya que los estudiantes no retornarían de vacaciones según las fechas que se tenían establecidas.

Se espera que se lleguen a acuerdos y se establezcan medidas que en lo posible sean a favor de ambas partes, ya que esto representa dificultades en el principal objetivo que es, ofrecer una educación óptima a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte del Colegio Cooperativo de Pereira.