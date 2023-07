General (r) Díaz rechaza informe de Pares sobre cuestionamientos a candidatos

Bucaramanga

El candidato a la gobernación de Santander, general en uso de buen retiro, Juvenal Díaz Mateus puso en entredicho la inclusión de su nombre en el listado de los 88 aspirantes a cargos de elección popular cuestionados elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

El oficial no comparte que sea mencionado en el informe y en una nota periodística junto a dos de los otros dos santandereanos incluidos en el listado. En su cuenta en Twitter escribió: “Le pido con todo respeto a Caracol Bucaramanga y su director Juan Carlos Ordóñez que excluya mi foto de esa publicación que comparten junto a un enjuiciado y un investigado por lavado de activos del ELN”.

El candidato aseguró en el trino que “ese informe, seguramente con sesgo ideológico me involucra en un anexo del informe principal sin prueba alguna de investigación, la cual no tengo. Mi vida la forme con disciplina y rigor y con una excelente carrera militar, como lo dice el mismo informe”.

Pares había indicado en el informe que el general Díaz Mateus “es hermano del actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Diaz Mateus, y del exsenador Iván Díaz Mateus, quien fue condenado por el delito de concusión a seis años de cárcel, al haber participado de los apoyos irregulares que tuvo la segunda reelección de Uribe en el Congreso, en el escándalo de la yidispolítica”.

También asegura que “a título propio, el nombre de Juvenal salió a relucir en la investigación contra el general retirado Jorge Romero por presuntos hechos de corrupción, pues según audios revelados por la Fiscalía, Juvenal Díaz Mateus habría dado la instrucción de que se le entregara a un ayudante del general Romero documentos de la investigación judicial para mejorar su proceso de defensa, según reportó la FM”.

En entrevista con Caracol Radio, el candidato a la gobernación por el movimiento significativo “Es Tiempo” explicó que no tiene ninguna investigación en su contra. “En una audiencia de legalización de captura cuando la fiscal dice que tal persona debe quedar detenida porque es muy poderosa y fue a Medellín le ordenó al general Díaz que le entregaran el acta de una invetigación que tenía. Eso es todo. El imaginario colectivo es que hubo una interceptación y que el general es mencionado por hechos de corrupción. Falso. Simplemente es una cosa administrativa que no tiene ninguna trascendencia. Por eso yo no tengo ninguna investigación”.

El general Diaz aseguró que “eso no daba ni para una investigación”. Caracol Radio adjunta el informe de Pares. Ver anexo.