Reaperturas y cierres constantes generan incertidumbre en la vía del Cusiana

Tunja

Viajeros y comunidades aledañas a la vía del Cusiana permanecen en constante incertidumbre debido a los reiterados cierres de la vía, el más reciente se presentó el día de hoy viernes 30 de junio, luego de que el Instituto Nacional de Vías emitiera la Resolución 02235 del 30 junio de 2023, en donde autoriza el – cierre total de la vía El Crucero – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR47+0900 y el PR87+0000, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución hasta que se supere la emergencia –; sin embargo, a pesar de la directriz, el paso ha sido habilitado según la comunidad, luego de trabajos superficiales que podrían poner en riesgo la vida de quienes transitan por el corredor vial.

Sandra Rivera es líder y habitante de la zona, en entrevista para Caracol Radio, afirmó que la vía permanece en emergencia debido a las dificultades en más de un sector.

“La vía al Cusiana realmente está, digamos que, en una emergencia vial, ya que tiene varios puntos críticos que por el momento no se han atendido de una manera efectiva, sino que se han hecho algunos arreglos parciales y rápidos, como para darle paso al tráfico que se ha mantenido represado por el deslizamiento o hundimiento en estos puntos”.

La comunidad siente que las obras que se están adelantando en las zonas afectadas, no están funcionando y reiteran que es necesario que el Gobierno nacional tome acciones de fondo con esta problemática que ha sido permanente a lo largo de los años; “es algo que hemos reiterado hace muchos años, las obras no son realmente acordes a las necesidades que se están viviendo en estos sectores, teniendo en cuenta que estamos sobre una falla geológica y que se deben tomar otras medidas” dijo Sandra.

Llamó la atención sobre los trabajos que se están haciendo para habilitar el paso; “el reparcheo, la nivelación que están haciendo, el estar echando material en los hundimientos, no es realmente una solución y al contrario creo que ponen en riesgo a los viajeros, a las comunidades; pero también nosotros, hacemos un llamado a que las decisiones que tome Invias no vayan a afectar ni a los transportadores, ni a la comunidad, teniendo en cuenta que no solamente estaríamos afectados nosotros, sino también estarían afectados los departamentos de Boyacá, Casanare, Meta, Arauca y Cundinamarca”

La situación de la vía y las constantes determinaciones del Invias mantienen, dice Sandra, en permanente incertidumbre a las comunidades de la zona y a los viajeros que usan el corredor; “Es una constante incertidumbre, en unas horas está abierta, en otras horas está cerrada, con el tema de esa resolución, la emitieron del día de ayer pero el mismo Invias también se reunió con la comunidad y se planteó que realmente las afectaciones que vamos a tener con el cierre de esta vía van a ser muy grandes, entonces se está en el tema de concertar para no tener tantas afectaciones pero también para no poner en riesgo la vida de los transportadores, de los viajeros y la vida de nosotros mismos, las comunidades que estamos aquí. Realmente no se tiene nada claro” terminó diciendo la lideresa.

Actualmente este tramo vial presenta dificultades en el PR83, sector Quebrada Negra, donde persiste un deslizamiento desde hace varios meses y se activa cuando incrementan las lluvias; el PR79 en el sector de la vereda Huerta vieja, se presentan agrietamientos, hundimientos y deslizamiento en la zona que también afectan la vía, allí han tenido que ser evacuadas por lo menos 10 familias y además, se presentan dificultades de eventual caída de material en el PR85+0100.