Vía alterna al llano por Boyacá permanece cerrada

Tunja

Se trata de la vía al Cusiana que comunica a Boyacá y el centro del país con el departamento de Casanare.

Desde la noche anterior por lo menos tres puntos del tramo vial presentan dificultades, el último comunicado del sistema de información del Invias, #767, confirma que, “se presenta cierre total en la vía Sogamoso – Aguazul por material en la vía, en el sector Quebrada Negra kilómetro 83 + 600″, afirma que la restricción aplica en ambos sentidos.

Caracol Radio habló con Sandra Rivera, una de las habitantes y lideresa de la zona, quien confirmó que no solamente se presentan dificultades en el punto que refiere el Instituto Nacional de Vías, según ella, hay por lo menos dos puntos críticos más.

“Tenemos varios puntos críticos, entre esos está el PR83, sector Quebrada Negra donde inició el deslizamiento hace alrededor de un año y que ha tenido en varias ocasiones la vía cerrada (…) sumado a esto tenemos una alerta roja en el PR79 sector de la vereda Huerta vieja, donde se está presentando un deslizamiento, hundimiento y agrietamiento en las viviendas de la zona, la vía también ha sufrido hundimiento” afirmó Sandra. Además, la territorial Casanare también confirmó afectación y cierre preventivo en el PR85+0100.

Según la lideresa, para el caso del PR83, Invias no ha iniciado trabajos; “En este punto, Invias no ha iniciado a hacer ningunos trabajos, aún no se ha negociado con el dueño del predio; en reunión hace dos días, nos dijeron que Invias no tiene recursos para negociar ese predio y para entrar a intervenirlo”.

La lideresa manifestó que sigue la emergencia a la altura de la vereda Huerta vieja, allí fueron evacuadas por lo menos 10 familias; “En el PR79, vereda Huerta vieja, se está presentando deslizamiento, hundimientos, agrietamientos a las viviendas de la zona, y la vía también ha ido sufriendo hundimiento”.

Dijo que en este punto, Invias inició trabajos superficiales; “El día de ayer iniciaron a hacer unos trabajos superficiales para recoger las aguas que están en la vía, en la alcantarilla y empezaron a remover esa tierra, pero no hacen intervención hacia la parte de arriba y en ese sector, en horas de la noche, se dan deslizamientos, este es el sector en donde tuvieron que ser reubicadas las familias”.

La comunidad está a la espera de la respuesta que entregará, según ellos, mañana viernes 30 de junio el Invias, esperan un cronograma de trabajo para que se empiecen a intervenir las fallas y afirman que de no recibir una solución saldrán a las vía para manifestarse.