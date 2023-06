Turistas denunciaron estafa en pasadía hacia las Islas del Rosario

Cartagena

Una familia integrada por cuatro personas que visitó Cartagena, asegura haberse llevado una muy mala experiencia tras comprar un pasadía para una isla privada en las Islas del Rosario.

De acuerdo al relato conocido por Caracol Radio, fueron más de 200 mil pesos por persona los que pagaron para el tour, que presentó retrasos en los horarios de salida y un cuestionable servicio del personal que tripulaba la embarcación.

“La espera fue incómoda, los motoristas no conducían con prudencia. Se detuvieron al rededor de 20 minutos. La demora fue enorme, y no les importó que tuviéramos niños. El pasadía costó entre $200.000 y $300.000 por persona, lo vendieron en el Centro y dijeron que uno tenía derecho a un almuerzo, baño y en horas de la tarde el transporte de regreso en lancha hasta Cartagena. Pero no fue así, porque llegamos allá a las 11:25, no había agua en los baños, nos fueron a buscar a las 3:00 p.m. Sin más, nos dijo que nos íbamos ya, y si no veíamos como nos íbamos”, señaló uno de los afectados.

Los turistas pidieron sanciones para los prestadores del servicio, y que las autoridades cuiden más los intereses de quienes gastan su dinero de buena fe.