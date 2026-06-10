Avanza diagnóstico de canales de Cartagena a través de Valorización

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, continúa adelantando acciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de la ciudad, por medio de un proceso de caracterización de los canales de Cartagena.

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Esta labor es desarrollada directamente por el equipo técnico de Valorización Distrital y tiene como propósito identificar el estado actual de cada uno de los canales, recopilando información clave que servirá como insumo para un proyecto integral de gestión y monitoreo.

La actividad consiste en realizar un diagnóstico técnico y detallado de los canales, información que posteriormente será compilada e integrada en un software especializado que permitirá consolidar una base de datos actualizada de estas estructuras hidráulicas de la ciudad.

La herramienta tecnológica facilitará la identificación de las necesidades específicas de cada canal, permitiendo planificar de manera más eficiente los trabajos de mantenimiento, recuperación e intervención que se requieran.

Las jornadas técnicas que se desarrollan actualmente hacen parte fundamental de este proyecto estratégico, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta institucional y optimizar la toma de decisiones frente al manejo y conservación de los canales de Cartagena.