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10 jun 2026 Actualizado 16:24

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Cartagena

Avanza diagnóstico de canales de Cartagena a través de Valorización

Esta labor es desarrollada directamente por el equipo técnico de la entidad distrital

Alcaldía de Cartagena

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, continúa adelantando acciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de la ciudad, por medio de un proceso de caracterización de los canales de Cartagena.

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Esta labor es desarrollada directamente por el equipo técnico de Valorización Distrital y tiene como propósito identificar el estado actual de cada uno de los canales, recopilando información clave que servirá como insumo para un proyecto integral de gestión y monitoreo.

La actividad consiste en realizar un diagnóstico técnico y detallado de los canales, información que posteriormente será compilada e integrada en un software especializado que permitirá consolidar una base de datos actualizada de estas estructuras hidráulicas de la ciudad.

La herramienta tecnológica facilitará la identificación de las necesidades específicas de cada canal, permitiendo planificar de manera más eficiente los trabajos de mantenimiento, recuperación e intervención que se requieran.

Las jornadas técnicas que se desarrollan actualmente hacen parte fundamental de este proyecto estratégico, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta institucional y optimizar la toma de decisiones frente al manejo y conservación de los canales de Cartagena.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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