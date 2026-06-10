Abiertas inscripciones de Beca Proexcelencia Surtigas y UTB

Si buscas una oportunidad para iniciar tus estudios de pregrado en el segundo semestre de 2026, la oportunidad está abierta. Surtigas, en alianza con la Universidad Tecnológica de Bolívar, abren la convocatoria de las Becas Proexcelencia para acceder a dos becas completas equivalentes al 100% del valor de la matrícula para programas de pregrado.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio para jóvenes entre 16 y 21 años de estratos 1 y 2 que aspiren a ingresar por primera vez a estudios superiores en los programas de Marketing y Transformación Digital, Ciencia de Datos y Administración de Empresas.

Otros de los requisitos son: tener resultados de las Pruebas SABER 11 con un puntaje mínimo de 300 para zona rural y 320 para zona urbana; vivir en municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y/o Magdalena en los que Surtigas suministra el servicio de gas natural; no ser beneficiario de algún subsidio, patrocinio o beca diferente; tener ingresos mensuales en el hogar inferiores a 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y no ser pariente de trabajadores de Surtigas.

El proceso de inscripción a la Beca Proexcelencia se realiza a través de la página web de la UTBwww.utb.edu.co.

Estos son los documentos que necesitas para que tu postulación sea exitosa:

Con tu inscripción, deberás cargar como archivos adjuntos los siguientes documentos: fotocopias de tu documento de identidad y de la cédula de ciudadanía de tu padre, madre o acudiente; Registro civil de nacimiento, resultado de la Prueba SABER 11, fotocopia del recibo de gas de su residencia (del mes de abril), diploma y acta de grado de bachiller y declaración extrajuicio autenticada debidamente ante Notaría, en la que se declaren los ingresos mensuales del hogar.

Además, deberá entregar un video de máximo un minuto y medio en el que se incluya una presentación en la que el aspirante cuente qué lo inspira a estudiar el programa de su preferencia en la UTB y por qué debe ser el ganador de la beca.