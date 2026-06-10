Aguas de Cartagena detectó conexiones ilegales en tres lavaderos

En desarrollo de sus acciones permanentes contra el fraude de agua y las conexiones irregulares, Aguas de Cartagena detectó tres establecimientos comerciales dedicados a la actividad de lavaderos, que se encontraban conectados ilegalmente a una red de abastecimiento comunitaria ubicada en un asentamiento entre los sectores de Henequén y Nelson Mandela.

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Las conexiones fueron identificadas durante labores de inspección y control realizadas en la zona, donde actualmente se adelanta un proceso de acompañamiento social para garantizar el acceso al agua a cerca de 100 familias que aún no cuentan con infraestructura formal para la prestación del servicio.

Debido a que las dos piletas comunitarias instaladas en el sector fueron concebidas exclusivamente para atender necesidades residenciales, la empresa procedió al corte de las conexiones ilegales detectadas. Sin embargo, posteriormente se evidenció que los propietarios de estos establecimientos realizaron reconexiones clandestinas, provocando una fuga en la red, afectando el funcionamiento del sistema.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, el consumo registrado en este punto alcanza aproximadamente 6.500 metros cúbicos mensuales, volumen equivalente al consumo de cerca de 600 hogares durante el mismo periodo.

Estas prácticas ilegales afectan la sostenibilidad del servicio, generan pérdidas significativas de agua potable y perjudican a las comunidades que dependen de este recurso para satisfacer sus necesidades básicas. Además, comprometen los esfuerzos institucionales que se adelantan para mejorar la prestación del servicio.

Aguas de Cartagena continuará fortaleciendo las labores de inspección, control y detección de conexiones clandestinas, así como las acciones legales correspondientes contra quienes hagan uso indebido de la infraestructura de acueducto.

La empresa reitera su llamado a la comunidad para denunciar las conexiones ilegales y contribuir al uso responsable y legal del agua, un recurso fundamental para el bienestar y desarrollo de todos los cartageneros.