Dumek Turbay anuncia construcción de nuevo hospital y ambulancia permanente para Pasacaballos

Como parte del compromiso con la transformación social y el fortalecimiento de la red pública de salud del Distrito, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció nuevas inversiones para el corregimiento de Pasacaballos, entre ellas la construcción de un moderno hospital de primer nivel de atención tipo C, con quirófano para cirugías, y la entrega de una ambulancia permanente para la comunidad.

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La obra hospitalaria, que demandará una inversión aproximada de $48.891.924.400, será construida en la Localidad Industrial y de la Bahía, convirtiéndose en el primer hospital público de esta magnitud para atender a la población de Pasacaballos y comunidades aledañas. La población que será beneficiada es de cerca de 30 mil habitantes.

Durante el encuentro con la comunidad, el alcalde confirmó que el proyecto ya cuenta con una ruta definida para garantizar su financiación y ejecución. Y lo que sigue es la consecución de un lote en el corregimiento, aunque esto requiera la declaratoria de un terreno como de utilidad pública.

“Por primera vez vamos a tener recursos garantizados para el puesto de salud, hospital o centro de salud. Su capacidad variará dependiendo de lo que ustedes quieran. Desde la Secretaría de Planeación ya identificamos la fuente de recursos para hacer realidad esta infraestructura hospitalaria junto con el Dadis, a través de recursos de regalías. Hoy, podemos decirle a Pasacaballos que este proyecto tiene cómo hacerse y vamos a sacarlo adelante”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital explicó que el proyecto avanzará con una hoja de ruta clara para que las obras comiencen este mismo año.

“Necesitamos un visto bueno de recursos de regalías desde el Concejo Distrital. Esta mañana hablé con el presidente de esa corporación, Hernando Piña, y le informé que venía a Pasacaballos a presentar el proyecto. Me ha pedido que radiquemos de inmediato la solicitud. En junio adelantaremos ese proceso; en julio, Planeación iniciará la contratación, en agosto arrancará la licitación, en septiembre esperamos tener contratista y en octubre estaremos iniciando obras”, indicó el alcalde Turbay.

Asimismo, señaló que la infraestructura tendrá un tiempo estimado de diez meses.

“Estamos hablando de un proyecto cercano a los 48 mil millones de pesos y con un tiempo de entrega no mayor a diez meses. Es una obra histórica para Pasacaballos y para toda la Localidad Industrial y de la Bahía”, añadió.

El nuevo centro asistencial contará con un área aproximada de 4.500 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender a cerca de 50.000 habitantes, fortaleciendo significativamente el acceso a servicios de salud oportunos, integrales y de calidad en esta zona del Distrito.

“Estamos cumpliendo con una deuda histórica que tenía Cartagena con Pasacaballos. Este hospital representa dignidad, acceso a la salud y mejores condiciones de vida para miles de familias que durante años han esperado una infraestructura acorde con sus necesidades”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Servicios para una atención integral

La nueva infraestructura hospitalaria dispondrá de servicios de consulta externa con especialidades y áreas de atención como medicina general y familiar, medicina interna, pediatría, ginecología, psiquiatría, psicología, optometría, nutrición, enfermería, odontología con área de esterilización, ecografía obstétrica y oficina de atención al usuario (SIAU).

Asimismo, contará con un moderno servicio de urgencias dotado con triage, consultorios de atención, sala de curaciones, sala ERA, sala EDA, sala de recuperación, observación para hombres, mujeres y población pediátrica, además de áreas de espera para usuarios y acompañantes.

El hospital también dispondrá de servicios de apoyo diagnóstico como rayos X y laboratorio clínico para toma de muestras sanguíneas y ginecológicas, así como un área de internación con sala de partos, recuperación postparto y estación de enfermería con todos los apoyos establecidos por la normatividad vigente.

Ambulancia permanente para Pasacaballos

Como parte de los anuncios realizados para la comunidad, se confirmó además que, gracias a una alianza con Puerto Bahía, el corregimiento contará con una ambulancia permanente, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y garantizar traslados oportunos de pacientes cuando sea necesario.

Esta dotación fortalecerá la atención prehospitalaria y complementará los servicios que ofrecerá el nuevo hospital, contribuyendo a una atención más eficiente y segura para los habitantes de Pasacaballos.

Intervención inmediata al actual Puesto de Salud

El corregimiento de Pasacaballos hace parte de la Localidad Industrial de la Bahía, cuenta aproximadamente con 30 mil habitantes, del cual hacen parte las veredas de Bajo del Tigre, Leticia y Recreo. Registra una población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud de 25.155 personas, de las cuales 16.258 pertenecen al régimen subsidiado y 8.897 al régimen contributivo.

La población afiliada al régimen subsidiado recibe atención en el primer nivel de complejidad a través del Centro de Salud de Pasacaballos, constituyéndose en el principal prestador de servicios básicos de salud para esta comunidad.

Por ello, tanto el Distrito como el Gobierno nacional se comprometieron, mientras se construye el nuevo hospital, a ampliar horarios, capacidad y hacer inversiones para aumentar y fortalecer la atención médica en el actual puesto de salud. Además, gestionar de inmediato la llegada de un nuevo grupo de especialistas que atiendan en el centro.

Evaluarán presencia permanente de bomberos

Durante la jornada, el alcalde Turbay también anunció que el Distrito estudiará alternativas para fortalecer la atención de emergencias en el corregimiento.

“Podemos instalar en Pasacaballos un sistema de atención para emergencias, ya sea con maquinaria, un tanque de agua o incluso una unidad de bomberos aquí mismo en la comunidad. Vamos a realizar los estudios necesarios para poner en marcha ese tema y evaluar cómo garantizamos presencia de bomberos en Pasacaballos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Una esperanza que se convierte en realidad

Los anuncios fueron recibidos con entusiasmo por los líderes comunitarios, quienes destacaron la importancia histórica del proyecto para el corregimiento.

“Un importante e histórico momento hemos vivido hoy los habitantes de Pasacaballos. Con la llegada del alcalde hemos consolidado construir un sueño que para los pasacaballeros ha sido una lucha constante y hoy el alcalde ha llegado con respuestas positivas para realizar nuestro hospital con unas atenciones específicas. Creo que nos llevamos un mensaje de esperanza por este proyecto que hoy se ha consolidado después de un siniestro que se ha vivido en el territorio. Es la primera vez que tenemos un alcalde dándole solución puntual a este sueño que no es solo de este periodo, sino de aproximadamente 15 años de lucha para lograr su consolidación”, afirmó Lizbeth Julio Guerrero, presidenta del Comité Etnoeducativo del Consejo Comunitario de Pasacaballos.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, ratificó el respaldo del Gobierno nacional para agilizar los trámites necesarios que permitan materializar la iniciativa.

“Esta es una comunidad que lleva doce años esperando que le cumplan la promesa de un nuevo hospital. Por eso el Gobierno nacional se alinea totalmente con el Distrito para agilizar todo trámite y la consecución del lote para que el nuevo hospital de Pasacaballos no tarde en ser una realidad”, expuso el funcionario.

Con estas acciones, la Administración Distrital continúa avanzando en el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y en la reducción de las brechas de acceso a los servicios de salud, llevando inversión social y desarrollo a los territorios que más lo necesitan.