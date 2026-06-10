Jorge Benedetti renunció al Senado de la República: ¿Qué sigue?

Jorge Enrique Benedetti Martelo, senador de la República por el departamento de Bolívar, anunció su renuncia irrevocable a su curul en el Senado, cargo que ocupó desde el 20 de julio de 2022 y que había ejercido previamente como Representante a la Cámara desde 2018.

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En su mensaje de despedida, Benedetti agradeció a los colombianos que depositaron su confianza en él y reafirmó el compromiso que ha marcado su vida pública desde sus inicios: trabajar de la mano con las comunidades.

“El Congreso fue una plataforma poderosa para defender a los colombianos, pero hoy siento que el momento exige estar más cerca de la gente, en los barrios, en los territorios, construyendo desde abajo”, expresó el ahora excongresista.

El cartagenero de 35 años, abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Gobierno y Gestión Pública de la Javeriana, impulsó durante su paso por el legislativo más de 60 proyectos de ley, entre ellos iniciativas sobre gestión menstrual, voto obligatorio transitorio y licencias para cuidadores de personas en fase terminal.

También se destacó por destapar irregularidades en la red hospitalaria pública de Cartagena y por el seguimiento a obras de protección costera en el Caribe colombiano.

Benedetti no precisó en detalle cuáles serán sus próximos pasos, aunque dejó abierta la puerta a nuevos escenarios de trabajo territorial y comunitario en la región Caribe.

Su salida se produce a semanas del cierre del periodo legislativo 2022–2026 y en medio de un agitado panorama político nacional de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

La renuncia al Senado va acompañada además de su retiro formal de Cambio Radical, marcando un quiebre definitivo con la estructura partidista bajo la cual ejerció su carrera legislativa.