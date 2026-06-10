La Chancleta busca 1.500 productores para cambiar una historia desde Ciudad Bicentenario

En el barrio Ciudad Bicentenario en Cartagena hay niños y jóvenes que decidieron no esperar a que alguien contara su historia. Decidieron contarla ellos mismos. Ahora necesitan 1.500 personas que crean en ese sueño.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con ese propósito fue lanzada oficialmente la campaña de financiación colectiva de La Chancleta, una película comunitaria que busca reunir a 1.500 productores ciudadanos dispuestos a invertir desde 20.000 pesos para demostrar que el cine puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

La iniciativa invita a ciudadanos, empresas, universidades e instituciones de todo el país a sumarse a un proyecto que combina formación audiovisual, participación comunitaria y construcción de oportunidades para niños y jóvenes que desean descubrir en el arte un camino para construir futuro.

Cada aporte realizado a través de la plataforma Vaki convierte a quien participa en productor de una historia que busca cambiar miradas, romper estigmas y demostrar que detrás de cada comunidad existen talentos, sueños y enormes posibilidades.

La campaña puede apoyarse en:

https://vaki.co/vaki/la-chancleta-1-500-productores-para-cambiar-una-historia

El gran desafío es lograr que 1.500 personas digan sí. Que 1.500 ciudadanos decidan creer en una generación que quiere aprender, crear y contar sus propias historias.

La película será liderada por la Fundación Maj Caribe y contará con la participación directa de más de 50 niños y jóvenes, además de beneficiar a cientos de habitantes mediante procesos de formación en guion, actuación, producción y realización audiovisual.

La iniciativa ya ha comenzado a sumar aliados. Entre ellos se encuentran la actriz Natalia Reyes, el director de cine Alessandro Basile, la legendaria actriz Carmenza Gómez, el actor e influencer Ismael Barrios, el académico Juan Carlos Urango, el cantante Kevin Flórez, el DJ Dever, el productor musical Rafael Flórez y la directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Margarita Díaz.

También se han unido la Universidad de San Buenaventura Cartagena y la Universidad de Cartagena. La Universidad de San Buenaventura apoyará el proceso de formación mediante talleres y actividades académicas, además de convertirse en uno de los productores que necesita La Chancleta para avanzar hacia su realización.

Al frente del proyecto se encuentra Andrés Lozano Pineda, director de la Fundación Maj Caribe, quien durante más de dos décadas ha desarrollado procesos de comunicación y formación audiovisual con comunidades.

“Durante más de 20 años hemos confirmado que el arte y, especialmente, el cine, pueden convertirse en una poderosa herramienta pedagógica con impacto social duradero. Hemos visto cómo niños y jóvenes descubren talentos, fortalecen su autoestima y encuentran nuevas oportunidades cuando tienen la posibilidad de contar sus propias historias”, afirmó Lozano.

Su trayectoria incluye la serie para Telecaribe Tres Golpes y más de 30 cortometrajes realizados junto a niños, jóvenes y comunidades de distintos sectores de Cartagena. Entre estas experiencias sobresale La Gorra, un cortometraje protagonizado por jóvenes en riesgo y exintegrantes de pandillas que supera los 28 millones de visualizaciones y se ha convertido en uno de los referentes más visibles del cine comunitario colombiano. Sumadas a las demás producciones desarrolladas durante los últimos veinte años, estas iniciativas alcanzan más de 60 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

A este esfuerzo se suma Rubén Garzón, conocido como “El Cacha”, líder comunitario e influencer de Ciudad Bicentenario, quien encontró en el arte una oportunidad para transformar su vida.

“Yo sé lo que significa tomar decisiones equivocadas. En mi juventud estuve vinculado a dinámicas de violencia y pandillas, pero encontré en el arte, la cultura y el trabajo comunitario una oportunidad para cambiar mi vida. Por eso creo en proyectos como La Chancleta, porque pueden ayudar a que muchos jóvenes encuentren caminos distintos y descubran todo el potencial que tienen”, expresó Garzón.

Más que una película, La Chancleta es una apuesta por la educación, la creatividad, la convivencia y la construcción de nuevas oportunidades. Es la posibilidad de que una comunidad cuente su propia historia y de que miles de personas se conviertan en protagonistas de ese cambio.

Porque cuando un niño descubre que su voz importa, cuando un joven encuentra una oportunidad para crear en lugar de destruir, y cuando una comunidad logra contar su propia historia, el impacto trasciende la pantalla y transforma vidas.

La meta es 1.500 productores. El sueño también: demostrar una vez más que el cine puede cambiar una historia. Y que esa historia puede comenzar con un aporte de 20.000 pesos.