Precandidato a la Alcaldía de Santa pide ‘desparaquizar’ a los jóvenes de la Sierra

Ante los señalamientos en redes sociales y comentarios de “estigmatización” contra campesinos, líderes y jóvenes de la Sierra Nevada, el precandidato a la Alcaldía Distrital, José ‘El Cura’ Ordóñez, exigió no estigmatizar su zona de incidencia ni mucho menos sus actuaciones que buscan la paz de un territorio que vivió por años el oprobio de la guerra.

“Quisiera que hubiese representación aquí de los jóvenes de la zona rural del distrito de Santa Marta. Hay que desparaquizar a los jóvenes de la zona rural. Cuando hablas de joven de Guachaca o de Minca muchos piensan que son paracos, y no. El próximo foro con jóvenes debemos hacerlo en la zona rural”, expresó el exsacerdote.

Otro de los llamados que hizo José Alfredo Ordóñez es para que las nuevas generaciones que no se dejen influenciar o adoctrinar por colores políticos. “Nuestros jóvenes están llamados a no ser adoctrinados. Hoy tenemos esa influencia impregnada en la mentalidad juvenil con un color y un adoctrinamiento que los ha vuelto esclavos y enemigos de sus propios jóvenes. Tenemos que tener jóvenes libres, pensadores, tolerantes, incluyentes, sin distingo. Hay que aprender hacer políticas jóvenes y no dejarse utilizar en tiempos electorales; ustedes tienen la capacidad de dar espacio real a las políticas que van en bienestar de la ciudad”, pidió José Alfredo Ordóñez a los jóvenes asistentes al evento.

También aseguró que uno de los caminos que se debe tomar para evitar que los jóvenes sean tocados por la delincuencia es “abriendo mayores oportunidades en la universidad y con el liderazgo de la mujer como reconciliadoras”.

“Mi sueño es que en Santa Marta podamos crecer en posgrados para ser competitivos y quitarle la mentalidad del joven que quiere ser empleado de empresa, no; los jóvenes tienen que ser empresarios, dueños de sus proyectos, no solamente de vida si no empresarial. Hay que prevenir el delito para no perseguir delincuentes. Esto se logra con oportunidad y educación”, concluyó