Líder comunal denuncia amenazas contra su vida por defender el derecho al agua en Socotá

Tunja

Juan Fernández es uno de los presidentes de Junta de Acción Comunal de Socotá, que dice haber recibido amenazas por defender el agua en su vereda, afirma que hay contaminación por prácticas de minería ilegal en esa zona de Boyacá.

“Yo he sido amenazado. Tengo en la Fiscalía una demanda del 25 de octubre y a mí no me han llamado, ni han llamado a nadie, entonces de verdad no sé cómo será la justicia aquí” afirma el líder comunal, dice que el pasado 7 de octubre recibió la primera amenaza.

“Llegaron unos tipos armados, con pasamontañas, con pistolas, estuvieron en una tienda y me dejaron razón, le dijeron a la gente que me dijeran que dejara de poner demandas con la Fiscalía, con las autoridades, porque si no, si yo seguía poniendo esas demandas, iba a resultar un día muerto”.

Denuncia que a la fecha no ha recibido protección y señala directamente a quienes adelantan prácticas de minería ilegal, como los responsables de dicha amenaza.

“Si a mí me pasa alguna cosa yo no le hecho la culpa a nadie más, son directamente ustedes, son los dueños de esa minería, son los que me han amenazado” afirmó.

Reiteró que la situación es grave y que las autoridades han sido permisivas frente a este tipo de minería; “Nosotros estamos denunciando es por lo del agua, nosotros no estamos porque se nos dé la gana, nosotros estamos aquí es porque están contaminando el agua”.

Para finalizar, el comunal pidió que Corpoboyacá y las demás autoridades visiten la zona y evidencien el grave impacto ambiental que se está generando, dice, por esta actividad ilegal.