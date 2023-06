¿Colapsó la Secretaría de Movilidad de Tunja?

Tunja

Un reciente comunicado de la Alcaldía Mayor de Tunja, afirma que, la emisión de una gran suma de licencias ocasionó desabastecimiento de insumos necesarios para la elaboración de “especies venales” (se entiende por especies venales, todos aquellos documentos que el Estado expide y vende a los usuarios, es decir, certificados de escuelas de enseñanza automovilística, licencias de conducción y registros de vehículos entre otros).

Caracol Radio consultó al secretario de Movilidad y Vida Territorial, Héctor Mauricio Sánchez, quien confirmó que desde su dependencia se decidió suspender la expedición de licencias de conducción nuevas y de renovación, debido a que los insumos de esa secretaría efectivamente se agotaron; explica el funcionario que la situación se presentó a pesar de que se había planeado un número muy superior al que se tenía normalmente programado para este tipo de expedición de trámites.

Según Sánchez, en tres meses se han expedido más de 2 mil documentos; “Entre abril, mayo y junio, hemos expedido alrededor de 2.600 licencias de conducción entre nuevas y las que se renovaron”.

Además, explica que los insumos agotados no solamente son usados para este tipo de documentos; “Los insumos no solamente se gastan por las licencias de conducción sino que obviamente se tienen que imprimir otro tipo de láminas, tarjetas por ejemplo de operación, se requiere impresión también de licencias de tránsito, es decir, las tarjetas de propiedad de los vehículos; entonces, por eso, no podríamos hablar de solamente la incidencia de las licencias de conducción para esta contingencia” afirmó.

Dijo que la medida se extenderá hasta el próximo 3 de julio.

“Este periodo de no prestar el servicio de renovación de licencias, de nuevas licencias o impresión de láminas que requieren hologramas, tintas y demás, va por una semana, esperamos que el día 3 de Julio reactivemos esa prestación de servicio; si lo logramos antes, es decir el viernes de esta misma semana, pues reiniciaríamos, pero lo más pronto posible es el 3 de julio de acuerdo a lo que se tiene programado, a lo previsto desde el punto de vista contractual y pues obviamente le estaremos informando a los usuarios de manera adecuada” reiteró.

Para finalizar, el secretario manifestó que la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial siempre ha estado comprometida con su objeto misional; “la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial siempre ha estado comprometida con la prestación del servicio, los trámites y demás, llevamos más de 3 años en donde no hemos parado ni siquiera una semana en la expedición de trámites e impresiones de este tipo de elementos, de láminas y demás; por tanto, en definitiva, a pesar de toda la planeación que se realizó, al tener que atender la contingencia por el excesivo número de licencias de conducción, pues obviamente los insumos se agotaron”.