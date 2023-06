Farid Díaz y una crítica a Nacional: “No hay un juego claro, en mi humilde opinión”

Farid Díaz es recordado en la hinchada de Atlético Nacional por ser partícipe del título de la Copa Libertadores 2016, además de 10 trofeos en el fútbol local. El exfutbolista fue uno de los referentes en esos últimos años dorados que tuvo el conjunto antioqueño.

No obstante, Díaz ha sido un crítico del estilo de fútbol que practica el cuadro Verdolaga bajo el mando de Paulo Autuori, recientemente manifestó que “no jugaba a nada” y previo a la final del fútbol colombiano, dejó entrever en diálogo con Caracol Deportes Sábado que “no hay un juego claro”.

“Cuando uno dice intentar es porque no hay un juego claro en mi humilde opinión, cuando uno tiene un juego como Millonarios, que es claro, no lo intentas, vas a jugar. Él fue claro con lo que dijo, que es intentar y aprovechar el espacio”, aseguró sobre lo dicho por el capitán del cuadro verde Sebastián Gómez.

Por su parte, sobre la forma en la que lograron coronar un buen ciclo, resaltó. “En ese entonces, había una nómina bastante buena, no teníamos ese colectivo, no era tan fuerte, pero sí jugadores desequilibrantes y es la misma sensación de hoy ante Millonarios, no llegamos como favoritos, pero logramos darle la vuelta”.

Asimismo, manifestó que el futbolista que se pone la camiseta de Nacional sabe lo que significa y el peso que debe asumir. “El jugador que llega a Nacional, sabe a qué tiene que llegar, porque es un club ganador, tiene todo, trayectoria, la historia y hambre de títulos, el jugador que está es porque merece estar y esa camisa contagia, el jugador es un privilegiado de estar en un hermoso club como Nacional”, concluyó.