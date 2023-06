Presentaremos reforma laboral y veremos si el congreso está de lado de la exclusión: Petro

Paris, Francia

Desde Paris, Francia el Presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional volverá a radicar el proyecto de Reforma Laboral ante el Congreso de la República.

“Vamos a proponer que la Reforma Laboral, que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”, precisó el Mandatario.

El mandatario cuestionó que el proyecto se hundiera sin discutir “con técnicas de filibusterismo”, por lo que dijo que es necesario se vuelva a colocar en discusión de la sociedad

“Vamos a volverla a presentar y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión” o si “nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano” y que es “el producto de un contrato social”, mediante el cual todos los sectores de la sociedad ganan.

Sobre las marchas convocadas por sectores que se oponen a sus iniciativas el jefe de estado dijo:

“Convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”..

Según el presidente “Salió una clase media alta revista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”.