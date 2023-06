Hernán Peláez Restrepo: “Nacional no tiene el juego que tiene Millonarios”

Caracol Radio, W Radio y Dario AS celebraron este viernes el conversatorio Gran Final del Fútbol Colombiano, un evento que, en la previa del juego Millonarios - Nacional recorrió la historia, presente, pasión e importancia de este duelo para el fútbol colombiano y el país.

En el primer apartado ‘Leyendas e historia de las finales’, Hernán Peláez en conversación con Sarah Castro, hizo un recorrido por el fútbol profesional colombiano, los cambios y avances que ha tenido desde su creación y se refirió al duelo de la gran final.

“Vamos a hablar de un campeonato que lleva 75 años, yo veo el fútbol de Colombia desde el 54 y he tenido la fortuna de ver muy buenos jugadores, buenos equipos, pero en general ver como ha cambiado la historia”, aseguró el periodista.

El doctor Peláez hizo un recorrido por los 75 años del fútbol colombiano, en donde afirmó que ha habido cambios considerables: “el primer campeonato lo jugaron 10 equipos, después tuvimos 12, 13, 14, hasta llegar al número de hoy 20. Tuvimos equipos que desaparecieron: El Boca de Cali, Sporting de Barranquilla, Huracán de Medellín, La Universidad de Bogotá”.

Sobre la final

El periodista también se refirió a la gran final que disputarán Millonarios y Atlético Nacional el próximo sábado en El Campín.

“Si Millonarios no gana esta final, si apague, no porque Nacional sea inferior sino porque Nacional no tiene el juego que tiene Millonarios; juego colectivo”, sentenció.

También comentó que Millonarios tiene fútbol y que Nacional a diferencia del embajador, solo intenta ganar.

Para él, el titular del partido pasado en lugar de Stiven Vega debió ser Larry Vásquez, pese al buen trabajo que hizo marcando a Pabón.