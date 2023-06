Diego Rueda:“Ganarle a Nacional es una estrella que vale por todas las estrellas”

Caracol Radio, W Radio y Diario AS celebraron este viernes el conversatorio Gran Final del Fútbol Colombiano, un evento que, en la previa del juego Millonarios - Nacional recorrió la historia, presente, pasión e importancia de este duelo para el fútbol colombiano y el país.

En el segundo panel ‘Millonarios vs. Nacional, una final histórica’ Diego Rueda, Juan Felipe Cadavid y Steven Arce dialogaron sobre la final que se disputará el sábado y lo que esperan del partido.

La final reúne a dos de los equipos más importantes del país, por historia, hinchada y títulos. Diego Rueda, director de El VBar Caracol, asegura que los equipos grandes no pueden vivir de ‘procesos’. “Yo en la palabra proceso nunca he creído, a los equipos grandes solo se les puede pedir títulos”

Además, agregó que “Millonarios tiene todo para ganar, yo soy de los cree que si no ganan, a los ocho días Alberto Gamero dejará de ser el técnico de Millonarios... ganarle a Nacional es una estrella que vale por todas las estrellas”, aseguró Rueda”.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid, expresó que Millonarios creó un proyecto deportivo y que “independientemente de que mañana gane o no ya es exitoso”, porque el proyecto está por encima de cualquier entrenador, “es lo que el equipo decide ser”.

La huella que dejará perder

Solo un equipo podrá quedarse con la primera estrella del 2023, Nacional se colgará su estrella 18 o por el contrario Millonarios bordará la tan anhelada 16 en su escudo, de cualquier manera, el técnico, el equipo y la hinchada que pierda quedará marcada.

Sobre esto, Diego Rueda asegura que el técnico que pierda se debe ir. “Sin título no es triunfador (el técnico), todos los técnicos tienen que ganar, eso los hinchas no lo perdonan o lo perdona pero no lo olvida, como una infidelidad”.

“Técnico que gane mañana (sábado) y sus jugadores serán eternos, porque esto no se olvidará”, aseguró el director de El VBar.