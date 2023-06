“Si hay que repetir el estallido social, lo repetiremos”: CUT Boyacá

Tunja

Estas fueron las palabras de directivos de la CUT Boyacá en Caracol Radio, luego de que en el Congreso de la República se haya hundido la Reforma Laboral, afirmaron que de ser necesario volverán a las calles a revivir el estallido social.

“Siempre hemos estado en la calle y todo lo hemos ganado en las calles, a nosotros ningún gobierno nos ha regalado nada, no nos han llamado a decirnos tome trabajadores esto es para ustedes, esto es en beneficio de ustedes, no, nunca; siempre se lo hemos arrancado en las calles, en los paros, en las huelgas, en el estallido social y si hay que repetir el estallido social lo repetiremos, iniciaremos desde la Central Unitaria de Trabajadores si es necesario y si la situación así lo amerita; si siguen hundiendo proyectos, pues no le vemos otro camino que un nuevo estallido social”

Los directivos sindicales afirmaron que lo que pasó en el Congreso es lamentable para la clase trabajadora.

“Es lamentable para la clase trabajadora, lamentable para la clase menos favorecida, para los campesinos y todos los trabajadores que hacen parte de la informalidad, porque esta reforma se trataba de ayudarlos a ellos, igualmente a los trabajadores se les está quitando la oportunidad de regresar a sus horas extra, a los turnos; es lamentable que se esté pensando en esa forma, seguir trabajando para los empresarios y no para los trabajadores, es lamentable”.

Aseguran que aún esperan que los congresistas le den debate al documento en la próxima legislatura; “Nos queda otra oportunidad, nos queda la oportunidad de las extraordinarias y de pronto si se vuelve a quedar en extraordinarias, pues nos quedaría volverla a presentar el 20 de Julio”.