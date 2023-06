Reforma al Código Electoral termina trámite en Congreso y pasa a revisión constitucional

En el último día de legislatura, y tras unas horas de incertidumbre, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley estatutaria que actualiza el Código Electoral colombiano, que está vigente desde el año 1986.

Con esta actualización, que será una realidad si la Corte Constitucional da su visto bueno ahora que entre a revisarlo por tratarse de una ley estatutaria, se pretende avanzar en la modernización y tecnificación del sistema electoral, con miras a los comicios que se avecinan en el país.

Dentro de los puntos clave del proyecto están el voto electrónico mixto, la extensión de la jornada electoral, para que quede de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el aumento de los puestos de votación, la creación de los registradores departamentales, y que la tarjeta de identidad pasará a ser expedida ya no desde los siete sino desde los cero años, para unificar este documento de identificación.

Algunos puntos del proyecto referentes al tema electoral, como el voto electrónico mixto, se aplicarán desde el 2029. Otros apartados, como la extensión de la jornada y el aumento de los puestos de votación, aplicarán NO para las elecciones regionales de final de año, sino para los comicios siguientes, que tendrán lugar en el 2026. Por otra parte, desde los comicios regionales de 2027 la votación se hará no el último domingo de octubre, sino el último domingo de septiembre.

“También está el censo electoral permanente, que se va a hacer para evitar la trashumancia, uno de los delitos más frecuentes en los procesos electorales; se crea la Comisión asesora de seguimiento a los procesos electorales; también quedaron las auditorías al software, que se van a hacer siete meses antes de la comisión”, explicó el representante ponente Carlos Felipe Quintero.

El coordinador ponente, Juan Daniel Peñuela, añadió por su parte que “el Consejo Nacional Electoral adquiere personería jurídica, lo que le permite contratar de manera directa, sin estar condicionado a los procesos de contratación de la Registraduría; es decir, se le da más autonomía (…) también allí hay un nuevo tipo penal para cuando se identifiquen conductas de fraude, para los temas de fijación del domicilio electoral”.

La iniciativa queda en manos de la Corte Constitucional para que le dé la revisión constitucional y pueda pasar a sanción presidencial. De obtener este visto bueno, comenzaría su implementación inmediatamente.