Presidente Petro sobre muerte del coronel Dávila: “subestimé la presión sobre él”

Colombia

En medio de la ceremonia de ascenso del director de la Policía, general William René Salamanca, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al suicidio del coronel Carlos Feria quien hacía parte del equipo de seguridad de la Casa Militar.

El presidente aseguró que conoció al Coronel Feria sola vez, sin embargo, lamentó el hecho y dijo que espera el reporte de la Fiscalía sobre la muerte.

“El Fiscal Barbosa prometió dar el reporte científico en sus funciones constitucionales sobre la muerte del Coronel, espero que sea mañana”, señaló el presidente al aclarar que una vez se entregue el reporte científico el gobierno se pronunciará.

Sobre la muerte del coronel Davila, el presidente señaló:

“Un ser humano que no puede cuidar yo mismo porque subestime la presión, yo porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen, y no es así, no son iguales, ningún ser humano es igual. ¿Qué fue lo que mató al coronel?”, reflexionó.

Finalmente, el mandatario pidió al director de la Policía combatir con la corrupción “independientemente de quién sea y de cuáles sean los resultados”.