Por lo menos un 10% ha disminuido la matrícula de estudiantes en universidades de Boyacá

Tunja

Hay preocupación en el sector de la educación superior en Boyacá por la disminución considerable de matrículas, varios directivos de universidades advierten que actualmente, cada día son menos los jóvenes que ingresan a estas instituciones.

Andrés Correal Cuervo, rector de la Universidad de Boyacá, afirma que, una de las principales causas de la deserción, es la incertidumbre actual del país.

“Sí es cierto, hay en este momento una gran incertidumbre sobre la situación económica y social del país y eso ha producido que los estudiantes no se estén matriculando como era anteriormente; yo pienso que es un fenómeno que se da principalmente por la incertidumbre, no se sabe qué va a pasar y todo esto concluye en que no hay cosas definidas en un futuro cercano (…) Eso ha hecho que no se tenga certeza sobre los mismos créditos por ejemplo” dijo el directivo en entrevista para Caracol Radio.

Para el caso particular de esta Institución de educación superior, la disminución en matricula ha sido de hasta el 10%, sin embargo, advierte que el porcentaje puede ser mayor, lo que los ha llevado a diseñar diferentes estrategias de apoyo a jóvenes y adultos que quieren entrar a la universidad.

“Nosotros hemos abierto ya un plan de contingencia para todo esto y es, primero, ofreciendo un mayor número de becas por áreas y motivos; becas por buenos estudiantes, becas por méritos deportivos, culturales, convenios con los diferentes colegios, con empresas, hemos aumentado tanto los montos como el número de becas que hemos podido otorgar para que los estudiantes puedan o empezar o continuar estudiando”

Otra de las iniciativas a la que le han apostado, es a abrir un mayor paquete de crédito directo con la universidad, esto, dice el directivo, pensando en que los estudiantes actualmente no pueden acceder fácilmente a los créditos que otorgan otras instituciones como el Icetex; “También se está haciendo más riguroso todo lo que es a través de Icetex o con algunas entidades financieras, entonces, nosotros estamos proyectando recursos para abrir estos paquetes de créditos directos con la Universidad para estudiantes nuevos o que ya estén cursando sus programas con nosotros”.

Por su parte, Carmen Sofía Bernal López, directora de mercadeo de la universidad Juan de Castellanos, le explicó a Caracol Radio, que, a pesar de la reducción de matrícula que actualmente está también sobre le 10%, la situación actual que viven las Instituciones de educación superior también tiene que ver con los efectos o rezagos que aún se sienten por la pandemia y que además, para el caso de Boyacá, hay una oportunidad importante de recibir a los estudiantes que han preferido considerar opciones de estudio en esta sección del país debido a los altos costos de universidades por ejemplo, en la capital del país.

“Lo que actualmente se vive en el entorno educativo, es la tendencia a partir de pandemia, el tema de la parte virtual y de las tecnologías tuvieron un mayor estímulo del gobierno, entonces en este momento los jóvenes tal vez ven en una técnica o en una tecnología, una buena opción porque pueden tener un ingreso en su ciclo productivo” explicó Bernal.

Afirmó que también adelantan estrategias para llegar a los estudiantes de zonas apartadas y que no tienen acceso a las Institución, además afirmó que la Universidad tiene el crédito “Mi Juan”, que ayuda al estudiante que no tiene el 100% de la matrícula porque puede empezar con una cuota inicial y luego diferir sus pagos.

Por último y a diferencia de las dos Universidades citadas, Luz Martha Vargas, directora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, manifestó que la Institución ha mantenido el crecimiento en matrícula, actualmente tiene alianzas con el Ministerio de Educación Nacional para garantizar la gratuidad de un número importante de estudiantes, acreditación institucional en alta calidad; además, la modalidad de educación virtual, en la que tiene el primer lugar entre las universidades públicas que ofrecen esa facilidad, cada vez es más utilizada por los jóvenes y adultos porque disminuye costos de desplazamiento y alojamiento, entre otros.

La presencia que tiene la Universidad en gran parte del departamento, también ha sido garantía de matrícula, explicó la directora.