¿Qué es y por qué es importante la Gastronomía Sostenible?

‘Caracol Sostenible’ es el nuevo espacio de Caracol Radio dirigido por Gabriel De las Casas en colaboración con la Universidad Externado de Colombia y Claro Colombia. Este capítulo se centró en la Gastronomía Sostenible y su aporte al medio ambiente.

En diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó, en su resolución A/RES/71/246, el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible.

La decisión de celebrar este día reconoce la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo. De acuerdo con las Naciones Unidas, la gastronomía sostenible es sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados y, finalmente, a nuestros platos.

Gustavo Yepes, profesor del Externo, comentó que las actividades de producción de nuestros alimentos generan más del 25% del total de las emisiones de efecto invernadero, además, para tener alimento suficiente, gastamos alrededor de 2.5 millones de toneladas de pesticidas:

“Tiene que ver con todas las actividades de cadena de suministro, desde la fuente de los alimentos, la agricultura, ganadería, pesca, también la comercialización de los insumos, pero también en la producción en las casas, restaurantes, hoteles”.

Un ejemplo de esto, es WOK, restaurante de comida asiática en Bogotá que ofrece platos en los que se utiliza pescado proveniente de pesca responsable. WOK cambió su estructura tradicional de producción y hoy utiliza pesca del día y de temporada.

¿Existe una forma de ser sostenible en la gastronomía?

Gerónimo Basile, fundador de Nomo Waste, habló de este proyecto que se dedica al planteamiento, articulación y ejecución de proyectos, ofreciendo soluciones sostenibles de triple impacto en diferentes ámbitos:

“Nomo Waste comienza a partir de una inquietud que tengo yo con mis discotecas y con mis restaurantes. Me di cuenta de la cantidad de residuos que generamos después de un evento mío en Cartagena, donde me encontré con una montaña de basura y entendí que esta cantidad de basura, en realidad no es basura, era muchísimo material aprovechable que tiene un valor económico y enorme y ambiental”.

La misión de esta compañía es impactar a nivel social, ambiental y económico, por lo que realizan proyectos de educación, gestión y recolección de residuos. El objetivo es que ninguno de los residuos que generan sus clientes vayan a rellenos sanitarios:

“Ofrecemos un servicio a los grandes productores de conciertos, bares y discotecas, de montarles un esquema de recolección y residuos a través de diferentes asociaciones de recicladores, asignándoles una recolección sostenible”.

Escuche el programa completo en Caracol Radio