Junior no aceptó la renuncia del director del departamento médico

Las declaraciones del médico Javier Fernández sobre la lesión en la rodilla derecha que presenta Carlos Bacca no fueron bien tomadas en el mundo Junior, ya que generaron polémica y hasta malestar en el propio futbolista.

El director del departamento médico del club, declaró que la molestia del delantero de 36 años era irreversible y dejó entrever que podría no volver a jugar. “Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha, es un desgaste, permite correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla. Uno puede hacer test físicos, pruebas de carrera o de fuerza, y Carlos las va a responder bien, pero de ahí a la situación de repentizar, tener potencia de arranque para cambiar de dirección, está por verse. Es un tema a conversar con el profe Hernán, con don Fuad y con Carlos”.

Sin embargo, ante el malestar generado y tras su regreso de Barranquilla, Fernández reflexionó sobre su rol en el club, teniendo en cuenta que si bien es el director del departamento médico, no se siente tal debido a que a Barranquilla solo va una vez a la semana.

“Es difícil decir que yo soy el director de algo cuando estoy ausente. Yo no puedo ser director de nada cuando estoy ausente, no es lo mismo ver al jugador a la cara que decirle a uno ‘el jugador dice, refiere, le pasa esto, qué hacemos’. Me he sentido muy incómodo en esta posición de director, pensé que iba a ser más un asesor. Debo revisar esto que estoy haciendo en mi vida, si estoy haciendo las cosas bien”, declaró en diálogo con Cuid Sports.

“Llego a la conclusión que no lo estoy haciendo bien, no es el estilo de trabajo que acostumbro a ser. Pienso que llegó el momento de revisar si estoy haciendo bien las cosas, si esa condición de directo me va o no y llegué a la conclusión que no me va. No puedo ser director de algo con el que no tengo contacto permanente. Es el momento de decirle a Junior el equipo es muy bueno, yo me siento incómodo y no es justo, cuenten conmigo siempre, estoy dispuesto a asesorar’. Me parece que no estoy haciendo bien mi trabajo”, agregó al respecto.

Asimismo, dio a conocer entre líneas que presentó la decisión de dejar el club. “Yo vengo un día a la semana y un equipo de fútbol necesita una atención permanente y para ser director, necesita tiempo. No es justo con los miembros del departamento médico, no es justo con los dueños del club ni con el cuerpo técnico. Voy a conversar con los accionistas del club y decirles que no me siento cómodo siendo el director de un departamento médico que funciona muy bien”, comentó.

Sobre la situación en específico de Carlos Bacca, resaltó: “El dueño del equipo es la afición, espero entiendan que fue una apreciación ligera de mi parte que llevó a revisar lo que estoy haciendo en el departamento médico. A Carlos, él sabe que lo admiro, es sorprendente lo que ha hecho. La situación de Carlos lo sorprende a uno, tiene fuerza interior, una dedicación que es de admirar. No tengo nada en contra de Carlos, voy a conversar con él, le voy a presentar mis excusas por la ligereza. Yo no soy quién decide si está o no para jugar, que esa fue la ligereza que tuve”, concluyó.

Junior no aceptó su renuncia

Posteriormente, en diálogo con El Heraldo, confirmó que su renuncia no fue bien recibida por parte de las directivas y seguirá en la isntitución de la misma manera que lo ha hecho hasta el momento.

“Había tomado la decisión de hacerme a un lado, hablé con los accionistas, Antonio Char, le exprese que quería retirarme del equipo, pero me sorprendió bastante y reforzó la labor que he venido haciendo y vamos a esperar un tiempo. Seguiremos trabajando de la forma en la que la hemos venido haciendo, siendo más cuidadosos, es como un llamado de atención del jefe y seré más cuidadoso a la hora de impartir cualquier concepto a los medios de comunicación”, anunció poniéndole fin a la novela.