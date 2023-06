Luis Díaz: “No nos pasa por la cabeza no estar en el Mundial”

Luis Díaz es una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Colombia para sus amistosos ante Irak y Alemania, el guajiro retorna al grupo luego de perderse los últimos por su lesión en una rodilla. El jugador del Liverpool expresó su alegría por regresar al combinado nacional y enfatizó que buscan ganar “siempre”.

“Es un privilegio para mí volver a la Selección. Estar acá representando al país me hace feliz. Siempre estuve atento a sus partidos cuando no pude asistir. Cada compañero te conoce mejor. Sigamos así”m señaló Díaz en rueda de prensa previo al duelo ante Irak de este viernes.

“Tenía ganas de volver a la selección. Seguiré haciendo lo que hacía, que es tratar de ayudar a mis compañeros. La unión hace al equipo y estamos para ello”, añadió al respecto.

De los nuevos jugadores que se han sumado al proceso, señaló: “como dije, los que han venido a la Selección se han venido acoplando de muy buena forma, tanto los que están ahora como los que no. Todos los que formamos parte de esta selección. El Profe está viendo a todos los jugadores”.

Finalmente, recalcó que el objetivo es ganar siempre, por lo que no se les pasa por la cabeza no ir a la Copa del Mundo. “Como lo recalcó el Profe, vamos a tratar de meternos ahí en el Mundial. Es uno de los grandes objetivos que tenemos. Vamos a buscar cada partido para ganarlo. Venimos a la Selección para ganar siempre y comenzar una buena eliminatoria cuando nos toque. No nos pasa por la cabeza no estar en el Mundial”.