Néstor Lorenzo piensa en grande: El objetivo es ganar la Copa América

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. (Photo by Kenta Harada/Getty Images) / Kenta HARADA

El argentino Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, dialogó con los medios en la previa del juego amistoso de este viernes ante Irak en Valencia (2:00PM). Lorenzo se refirió al trabajo que ha podido desarrollar con los jugadores convocados y aseguró que uno de los objetivos de su equipo, además de ir al Mundial, será ganar la Copa América.

Evolución tras el primer año de trabajo

“La idea sigue en afirmar los lazos del grupo. No fueron dos semanas porque algunos jugadores llegaron ayer. Pero es una etapa del año en la que es complicado, porque los torneos acabaron hace muchos días y los jugadores hacen un esfuerzo grande en volver en medio de sus vacaciones y está fecha se hace complicada. Hemos visto una actitud insuperable por parte de ellos y se van asimilando conceptos en lo individual y en lo grupal. Y con un objetivo claro, clasificarnos para el próximo Mundial”.

¿Ya definió un capitán?

“Todavía no le dije el equipo a ellos. Sé quién puede ser por la alineación, pero los chicos aún no saben quién juega y quién no, porque muchos vienen de sus vacaciones o con pocos días de descanso”.

Cambios ante Irak y Alemania

“Uno planifica y Dios dispone. Queremos dosificar caras y cargas. Vamos a tratar de evitar lesiones, aunque lógicamente buscaremos un trabajo táctico que nos venga bien”.

La ausencia de Jhon Córdoba

“No me gusta hablar de nombres propios. En el espectro de la selección hay más de 60 jugadores que seguimos. Los estamos viendo, por supuesto. Pero es difícil venir y nadie está excluido. La puerta siempre está abierta para todos. Ahora vinieron muchos nuevos y si no hubieran venido ellos, seguro que preguntarían por alguno”.

El objetivo es ganar la Copa América

Para Lorenzo, el principal objetivo en la próxima Copa América es: “Ganarla. Por supuesto. El objetivo es ganar cada partido. Lo que planteamos es jugar para ganar”.

¿No estar en el Mundial sería un fracaso?

“Uno juega cada partido y va a por cada pelota para ganar. Pero claro que luego hay un rival. Uno no puede prometer es ganar, pero lo que promete es la entrega máxima. No vamos a jugar para ver qué pasa, vamos a jugar para ganar”.

¿Cómo ve a Yaser Asprilla?

“Siempre quiero un jugador que aporte cosas nuevas. Es un jugador joven y tiene futuro. A veces vino James (Rodríguez)… se trata de ir incorporando también a chicos jóvenes. Juega muy bien. No sé cuánto podré ponerlo pero me gustan los que juegan bien”.